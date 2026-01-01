Gerecyclede materialen
Nike ACG 'Mystery Lights'
Storm-FIT ADV broek
Dit product is gemaakt met minstens 75% gerecyclede polyestervezels
Deze broek is gemaakt met GORE-TEX materiaal en Nike Storm-FIT ADV technologie. Hij is gemaakt om je te beschermen tegen wind en water. Het design met drie lagen heeft een waterdicht membraan tussen het stevige buitenmateriaal en de binnenvoering.
- Weergegeven kleur: Safety Orange/Mosswood Brown/Zwart/Mosswood Brown
- Stijl: HV1127-819
Nike ACG 'Mystery Lights'
Deze broek is gemaakt met GORE-TEX materiaal en Nike Storm-FIT ADV technologie. Hij is gemaakt om je te beschermen tegen wind en water. Het design met drie lagen heeft een waterdicht membraan tussen het stevige buitenmateriaal en de binnenvoering.
Geïnspireerd op de lucht
Big Bend National Park is een uitgestrekt gebied van de Chihuahuan-woestijn in het westen van Texas. Terwijl het gebied normaal gesproken enkele van de donkerste luchten van het land heeft, wordt de duisternis doorbroken door de Marfa Lights - spookachtige bollen die boven de woestijn gloeien. Deze lichten vormden de inspiratie voor de naam van de collectie.
Geavanceerde bescherming
Waterdichte GORE-TEX houdt je droog zodat je je op je avontuur kunt concentreren. Nike Storm-FIT ADV technologie combineert wind- en waterdicht materiaal met geavanceerde technologie en functionaliteit om je comfortabel te houden in barre weersomstandigheden. Waterbestendige ritssluitingen bieden extra bescherming in weer en wind.
Klaar voor wintersport
De enkels zijn uitgerust met sneeuwkappen die stevig blijven zitten, elastische boorden en drukknopen waarmee je je boots stevig kunt omsluiten. De voering van zweetafvoerende mesh houdt je droog en comfortabel. Steekzakken met rits en handige zakken aan de voorkant hebben een zachte, warme voering.
Perfect voor avontuur
De ruimvallende pasvorm bij het zitvlak, dijen en benen zorgt voor bewegingsvrijheid. Klittenband bij de taille zorgt voor een aansluitende pasvorm.
Meer pluspunten
Ontworpen om op het 'Mystery Lights' jack te klikken.
Productgegevens
- Geborduurd ACG logo
- Verhalende 'Mystery Lights' patch aan de binnenkant
- ACG tribiner
- Body: 100% polyester. Overlays: 100% nylon. Voering: 100% polyester. Voering vlakken: 85% polyester/15% elastaan.
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Safety Orange/Mosswood Brown/Zwart/Mosswood Brown
- Stijl: HV1127-819
Maat en pasvorm
- Het model draagt maat M en is 1,87 m lang
- Ruimvallende pasvorm: met een fijne, ruimvallende pasvorm
- Volledige lengte: valt net onder de enkel
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
Zo wordt het gemaakt
- Het gerecyclede polyester dat wordt gebruikt in Nike producten begint als gerecyclede plastic flessen. De flessen worden schoongemaakt, tot vlokken versnipperd en in pellets omgezet. Van die pellets wordt nieuw garen van hoge kwaliteit gesponnen dat we in onze producten gebruiken voor optimale performance en verminderde belasting van het milieu.
- Het recyclen van polyester leidt niet alleen tot minder restafval, maar er wordt bij dit proces ook tot 30% minder CO2 uitgestoten dan bij de productie van nieuw polyester. Nike haalt jaarlijks gemiddeld 1 miljard plastic flessen van stortplaatsen en waterwegen.
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Nike ACG 'Mystery Lights'