Nike ACG 'Mystery Lights' Storm-FIT ADV broek

Nike ACG 'Mystery Lights'

€ 449,99

Deze broek is gemaakt met GORE-TEX materiaal en Nike Storm-FIT ADV technologie. Hij is gemaakt om je te beschermen tegen wind en water. Het design met drie lagen heeft een waterdicht membraan tussen het stevige buitenmateriaal en de binnenvoering.

Geïnspireerd op de lucht

Big Bend National Park is een uitgestrekt gebied van de Chihuahuan-woestijn in het westen van Texas. Terwijl het gebied normaal gesproken enkele van de donkerste luchten van het land heeft, wordt de duisternis doorbroken door de Marfa Lights - spookachtige bollen die boven de woestijn gloeien. Deze lichten vormden de inspiratie voor de naam van de collectie.

Geavanceerde bescherming

Waterdichte GORE-TEX houdt je droog zodat je je op je avontuur kunt concentreren. Nike Storm-FIT ADV technologie combineert wind- en waterdicht materiaal met geavanceerde technologie en functionaliteit om je comfortabel te houden in barre weersomstandigheden. Waterbestendige ritssluitingen bieden extra bescherming in weer en wind.

Klaar voor wintersport

De enkels zijn uitgerust met sneeuwkappen die stevig blijven zitten, elastische boorden en drukknopen waarmee je je boots stevig kunt omsluiten. De voering van zweetafvoerende mesh houdt je droog en comfortabel. Steekzakken met rits en handige zakken aan de voorkant hebben een zachte, warme voering.

Perfect voor avontuur

De ruimvallende pasvorm bij het zitvlak, dijen en benen zorgt voor bewegingsvrijheid. Klittenband bij de taille zorgt voor een aansluitende pasvorm.