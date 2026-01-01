Nike ACG 'Mystery Lights' sneeuwjack

Nike ACG 'Mystery Lights'

€ 399,99

Dit jack is gemaakt met GORE-TEX materiaal en Nike Storm-FIT ADV technologie. Het is gemaakt om je te beschermen tegen wind en water. Het design met drie lagen heeft een waterdicht membraan tussen het stevige buitenmateriaal en de binnenvoering.

Geïnspireerd op de lucht

Big Bend National Park is een uitgestrekt gebied van de Chihuahuan-woestijn in het westen van Texas. Terwijl het gebied normaal gesproken enkele van de donkerste luchten van het land heeft, wordt de duisternis doorbroken door de Marfa Lights - spookachtige bollen die boven de woestijn gloeien. Deze lichten vormden de inspiratie voor de naam van de collectie.

Geavanceerde bescherming

Waterdichte GORE-TEX houdt je droog zodat je je op je avontuur kunt concentreren. Nike Storm-FIT ADV technologie combineert wind- en waterdicht materiaal met geavanceerde technologie en functionaliteit om je comfortabel te houden in barre weersomstandigheden. Een waterdichte rits in twee richtingen voegt extra bescherming tegen de weersinvloeden toe.

Klaar voor wintersport

Een geïntegreerde sneeuwvanger en verlengde boorden met klittenbandsluiting bij de polsen helpen voorkomen dat er sneeuw door de zomen naar binnen komt. Ritsen lopen van de oksels tot de taille voor ventilatie en toegang tot spullen in de zakken van de basislaag. Er is een ritszakje op de mouw toegevoegd zodat je gemakkelijk kunt swipen.

Pasvorm voor avontuur

De oversized pasvorm is ontworpen met veel ruimte bij het lichaam voor gemakkelijk bewegen en dragen met laagjes. Een elastisch trekkoord en verstelbare tailleband zorgen voor de perfecte pasvorm. Een stopper aan de achterkant van de capuchon is ontworpen om over je helm te verstellen.