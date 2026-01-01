Gerecyclede materialen
Nike ACG 'Mystery Lights'
Sneeuwjack
Dit product is gemaakt met minstens 75% gerecyclede polyestervezels
Dit jack is gemaakt met GORE-TEX materiaal en Nike Storm-FIT ADV technologie. Het is gemaakt om je te beschermen tegen wind en water. Het design met drie lagen heeft een waterdicht membraan tussen het stevige buitenmateriaal en de binnenvoering.
- Weergegeven kleur: Mint Foam/Cannon/Clay Green/Clay Green
- Stijl: HV1131-353
Nike ACG 'Mystery Lights'
Dit jack is gemaakt met GORE-TEX materiaal en Nike Storm-FIT ADV technologie. Het is gemaakt om je te beschermen tegen wind en water. Het design met drie lagen heeft een waterdicht membraan tussen het stevige buitenmateriaal en de binnenvoering.
Geïnspireerd op de lucht
Big Bend National Park is een uitgestrekt gebied van de Chihuahuan-woestijn in het westen van Texas. Terwijl het gebied normaal gesproken enkele van de donkerste luchten van het land heeft, wordt de duisternis doorbroken door de Marfa Lights - spookachtige bollen die boven de woestijn gloeien. Deze lichten vormden de inspiratie voor de naam van de collectie.
Geavanceerde bescherming
Waterdichte GORE-TEX houdt je droog zodat je je op je avontuur kunt concentreren. Nike Storm-FIT ADV technologie combineert wind- en waterdicht materiaal met geavanceerde technologie en functionaliteit om je comfortabel te houden in barre weersomstandigheden. Een waterdichte rits in twee richtingen voegt extra bescherming tegen de weersinvloeden toe.
Klaar voor wintersport
Een geïntegreerde sneeuwvanger en verlengde boorden met klittenbandsluiting bij de polsen helpen voorkomen dat er sneeuw door de zomen naar binnen komt. Ritsen lopen van de oksels tot de taille voor ventilatie en toegang tot spullen in de zakken van de basislaag. Er is een ritszakje op de mouw toegevoegd zodat je gemakkelijk kunt swipen.
Pasvorm voor avontuur
De oversized pasvorm is ontworpen met veel ruimte bij het lichaam voor gemakkelijk bewegen en dragen met laagjes. Een elastisch trekkoord en verstelbare tailleband zorgen voor de perfecte pasvorm. Een stopper aan de achterkant van de capuchon is ontworpen om over je helm te verstellen.
Meer pluspunten
- Het is ontworpen om op de 'Mystery Lights' broek te klikken.
- Steekzakken met rits en warme voering van tricot.
Productgegevens
- Verhalende 'Mystery Lights' patch aan de binnenkant
- ACG tribiner
- Steekzakje aan de binnenkant
- Capuchon met klep
- Ophanglusje
- Body: 100% polyester. Voering: 100% polyester. Voering vlakken: 85% polyester/15% elastaan.
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Mint Foam/Cannon/Clay Green/Clay Green
- Stijl: HV1131-353
Maat en pasvorm
- Het model draagt maat M en is 1,85 m lang
- Oversized pasvorm: ruimvallend en baggy
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
Zo wordt het gemaakt
- Het gerecyclede polyester dat wordt gebruikt in Nike producten begint als gerecyclede plastic flessen. De flessen worden schoongemaakt, tot vlokken versnipperd en in pellets omgezet. Van die pellets wordt nieuw garen van hoge kwaliteit gesponnen dat we in onze producten gebruiken voor optimale performance en verminderde belasting van het milieu.
- Het recyclen van polyester leidt niet alleen tot minder restafval, maar er wordt bij dit proces ook tot 30% minder CO2 uitgestoten dan bij de productie van nieuw polyester. Nike haalt jaarlijks gemiddeld 1 miljard plastic flessen van stortplaatsen en waterwegen.
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Nike ACG 'Mystery Lights'