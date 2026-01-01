Gerecyclede materialen
Nike ACG 'Lunar Lake'
Therma-FIT ADV herenjack
Dit product is gemaakt met minstens 75% gerecyclede vezels
Dit ACG pufferjack met PrimaLoft® isolatie is volledig uitgerust en gemaakt om je warm te houden tijdens avonturen in de kou. Als het weer warmer wordt, kan het jack in een eigen tas worden gevouwen om hem eenvoudig mee te nemen.
- Weergegeven kleur: Anthracite/Zwart
- Stijl: HV1144-060
Nike ACG 'Lunar Lake'
Dit ACG pufferjack met PrimaLoft® isolatie is volledig uitgerust en gemaakt om je warm te houden tijdens avonturen in de kou. Als het weer warmer wordt, kan het jack in een eigen tas worden gevouwen om hem eenvoudig mee te nemen.
Gewapend tegen de kou
De Nike Therma-FIT ADV technologie combineert warmteregulerend materiaal met een geavanceerd design en features die je warm houden in koude weersomstandigheden. De PrimaLoft® isolatie is licht en biedt altijd warmte. Het bevat kleine vezels die luchtzakjes creëren om warmte vast te houden en vocht te laten ontsnappen.
Geschikt voor de natuur
We hebben deze jas een ruimvallende pasvorm gegeven die perfect is om als laagje te dragen. De gecombineerde capuchon/col zorgt voor extra bedekking rond je hoofd en gezicht. Met een elastisch trekkoordsysteem bij de taille kun je de pasvorm aanpassen.
Opvouwbaar en zacht
Dit gewatteerde jack kan worden opgeborgen in een binnenzak van mesh en kan worden gebruikt als kussen tijdens het kamperen.
Productgegevens
- Geborduurd glow-in-the-dark ACG logo
- Glow-in-the-dark-ufo-kraal
- ACG tribiner
- Steekzakken met rits
- Rits met twee lipjes
- Body: 100% nylon. Voering/vulling: 100% polyester.
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Anthracite/Zwart
- Stijl: HV1144-060
Maat en pasvorm
- Het model draagt maat M en is 1,80 m lang
- Ruimvallende pasvorm: met een fijne, ruimvallende pasvorm
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
Zo wordt het gemaakt
- Het gerecyclede polyester dat wordt gebruikt in Nike producten begint als gerecyclede plastic flessen. De flessen worden schoongemaakt, tot vlokken versnipperd en in pellets omgezet. Van die pellets wordt nieuw garen van hoge kwaliteit gesponnen dat we in onze producten gebruiken voor optimale performance en verminderde belasting van het milieu.
- Het recyclen van polyester leidt niet alleen tot minder restafval, maar er wordt bij dit proces ook tot 30% minder CO2 uitgestoten dan bij de productie van nieuw polyester. Nike haalt jaarlijks gemiddeld 1 miljard plastic flessen van stortplaatsen en waterwegen.
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Nike ACG 'Lunar Lake'