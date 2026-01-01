Nike ACG 'Lunar Lake' Therma-FIT ADV herenjack

Nike ACG 'Lunar Lake'

€ 349,99

Dit ACG pufferjack met PrimaLoft® isolatie is volledig uitgerust en gemaakt om je warm te houden tijdens avonturen in de kou. Als het weer warmer wordt, kan het jack in een eigen tas worden gevouwen om hem eenvoudig mee te nemen.

Gewapend tegen de kou

De Nike Therma-FIT ADV technologie combineert warmteregulerend materiaal met een geavanceerd design en features die je warm houden in koude weersomstandigheden. De PrimaLoft® isolatie is licht en biedt altijd warmte. Het bevat kleine vezels die luchtzakjes creëren om warmte vast te houden en vocht te laten ontsnappen.

Geschikt voor de natuur

We hebben deze jas een ruimvallende pasvorm gegeven die perfect is om als laagje te dragen. De gecombineerde capuchon/col zorgt voor extra bedekking rond je hoofd en gezicht. Met een elastisch trekkoordsysteem bij de taille kun je de pasvorm aanpassen.

Opvouwbaar en zacht

Dit gewatteerde jack kan worden opgeborgen in een binnenzak van mesh en kan worden gebruikt als kussen tijdens het kamperen.