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Goede beoordeling
ACG Lava Loops Dri-FIT ADV halflange trailrunninglegging voor heren - Zwart/Summit White

Gerecyclede materialen

ACG Lava Loops

Halflange Dri-FIT ADV trailrunninglegging voor heren

€ 84,99
Zwart/Summit White
Mineral Slate/Summit White
Selecteer maatMaatwijzer

Dit product is gemaakt met minstens 75% gerecyclede polyestervezels

De paden lopen zichzelf niet. Dus pak het terrein in deze 1/2-lengte legging met een nauwsluitende pasvorm die wrijving helpt verminderen. Bovendien zijn er een overvloed aan zakken en een bungeesysteem aan de achterkant dat de lagen kan vasthouden die je uittrekt als de dag warmer wordt.


  • Weergegeven kleur: Zwart/Summit White
  • Stijl: IO9671-010

ACG Lava Loops

€ 84,99

De paden lopen zichzelf niet. Dus pak het terrein in deze 1/2-lengte legging met een nauwsluitende pasvorm die wrijving helpt verminderen. Bovendien zijn er een overvloed aan zakken en een bungeesysteem aan de achterkant dat de lagen kan vasthouden die je uittrekt als de dag warmer wordt.

Productgegevens

  • Body: 83% polyester/17% elastaan. Mesh: 82% polyester/18% elastaan. Binnenbroek: 89% polyester/11% elastaan.
  • Dri-FIT binnenbroekje
  • Elastische tailleband met trekkoord
  • Nike ACG logo's en Nike Swoosh logo's met reflecterend design
  • Niet bedoeld als persoonlijk beschermingsmiddel (PPE)
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Zwart/Summit White
  • Stijl: IO9671-010

Maat en pasvorm

    • Strakke pasvorm: aansluitend en voorgevormd
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Zo wordt het gemaakt

    • Het gerecyclede polyester dat wordt gebruikt in Nike producten begint als gerecyclede plastic flessen. De flessen worden schoongemaakt, tot vlokken versnipperd en in pellets omgezet. Van die pellets wordt nieuw garen van hoge kwaliteit gesponnen dat we in onze producten gebruiken voor optimale performance en verminderde belasting van het milieu.
    • Het recyclen van polyester leidt niet alleen tot minder restafval, maar er wordt bij dit proces ook tot 30% minder CO2 uitgestoten dan bij de productie van nieuw polyester. Nike haalt jaarlijks gemiddeld 1 miljard plastic flessen van stortplaatsen en waterwegen.

Beoordelingen (32)

4.3 sterren

  • mapelbadger

    First pair of real running tights, they felt great pockets fits my IPhone Pro Max.

  • Gym or run perfect shorts even better than last years trail short

    lynsey13

    One of the best shorts ever bought ideal legnth pocket are good size for phone and the loops on the back ideal if you need to lose a top layer as a woman I don’t particularly love the interior briefs but I’ll live it’s a men’s product women as we are aware carry less or must take a bag with us if you do functional fitness cross fit hyrox you need to consider these .

  • Too Short Compared to the Previous Lava Loops

    Gerben069271ae3f4b481bb4c63829e7625cf8

    I was disappointed to find that the new ACG Lava Loops are about 2 cm shorter than the previous Nike Trail Lava Loops. The older version had the perfect length for me, but the new one feels too short and doesn't provide the same coverage or comfort. The quality is still good, but the reduced length is a dealbreaker for my personal preference. I really hope Nike brings back the original fit.

ACG Lava Loops Dri-FIT ADV halflange trailrunninglegging voor heren

ACG Lava Loops

€ 84,99

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