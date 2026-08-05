ACG Lava Loops Dri-FIT ADV halflange trailrunninglegging voor heren

mapelbadger
First pair of real running tights, they felt great pockets fits my IPhone Pro Max.
Gerecyclede materialen
Dit product is gemaakt met minstens 75% gerecyclede polyestervezels
De paden lopen zichzelf niet. Dus pak het terrein in deze 1/2-lengte legging met een nauwsluitende pasvorm die wrijving helpt verminderen. Bovendien zijn er een overvloed aan zakken en een bungeesysteem aan de achterkant dat de lagen kan vasthouden die je uittrekt als de dag warmer wordt.
ACG Lava Loops
De paden lopen zichzelf niet. Dus pak het terrein in deze 1/2-lengte legging met een nauwsluitende pasvorm die wrijving helpt verminderen. Bovendien zijn er een overvloed aan zakken en een bungeesysteem aan de achterkant dat de lagen kan vasthouden die je uittrekt als de dag warmer wordt.
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
4.3 sterren
mapelbadger
First pair of real running tights, they felt great pockets fits my IPhone Pro Max.
Gym or run perfect shorts even better than last years trail short
lynsey13
One of the best shorts ever bought ideal legnth pocket are good size for phone and the loops on the back ideal if you need to lose a top layer as a woman I don’t particularly love the interior briefs but I’ll live it’s a men’s product women as we are aware carry less or must take a bag with us if you do functional fitness cross fit hyrox you need to consider these .
Too Short Compared to the Previous Lava Loops
Gerben069271ae3f4b481bb4c63829e7625cf8
I was disappointed to find that the new ACG Lava Loops are about 2 cm shorter than the previous Nike Trail Lava Loops. The older version had the perfect length for me, but the new one feels too short and doesn't provide the same coverage or comfort. The quality is still good, but the reduced length is a dealbreaker for my personal preference. I really hope Nike brings back the original fit.
ACG Lava Loops