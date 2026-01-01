Nike ACG 'Lava Flow' Therma-FIT ADV jack voor kids

Gerecyclede materialen
Nike ACG 'Lava Flow'
Therma-FIT ADV kinderjack
Dit product is gemaakt met minstens 75% gerecyclede polyestervezels
Klaar voor je volgende avontuur? Dit omkeerbare jack heeft warmteregulerende en waterafstotende technologie, zodat je kunt blijven verkennen. Dit jack is geïnspireerd op een kanotocht door Big Bend National Park in West-Texas en is ontworpen om koude nachten aan te kunnen. Als het overdag warmer wordt en je geen Therma-FIT ADV bescherming nodig hebt, stop je het jack gewoon in het interne zakje.
- Weergegeven kleur: Zwart/Summit White
- Stijl: IF1706-010
Nike ACG 'Lava Flow'
Klaar voor je volgende avontuur? Dit omkeerbare jack heeft warmteregulerende en waterafstotende technologie, zodat je kunt blijven verkennen. Dit jack is geïnspireerd op een kanotocht door Big Bend National Park in West-Texas en is ontworpen om koude nachten aan te kunnen. Als het overdag warmer wordt en je geen Therma-FIT ADV bescherming nodig hebt, stop je het jack gewoon in het interne zakje.
Isolatie die presteert
PrimaLoft® isolatie maakt gebruik van Nike Therma-FIT ADV technologie om geavanceerde warmteregulerende stof te creëren die je warm houdt in koude weersomstandigheden.
Inpakken en wegwezen
Als de dag opwarmt, berg je deze jas op in de binnenzak.
Omkeerbaar design
Met dit omkeerbare design wissel je je stijl tussen een effen en een grafische kant, waardoor je twee looks in één jack krijgt.
Productgegevens
- Body: 58% polyester, 42% nylon. Binnenkant body/vulling: 100% polyester.
- Rits aan de voorkant
- Geïsoleerd
- Ritszakken
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Zwart/Summit White
- Stijl: IF1706-010
Maat en pasvorm
- Het mannelijke model draagt maat M en is 1,37 m lang
- Het vrouwelijke model draagt maat S en is 1,45 m lang
- Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
Zo wordt het gemaakt
- Het gerecyclede polyester dat wordt gebruikt in Nike producten begint als gerecyclede plastic flessen. De flessen worden schoongemaakt, tot vlokken versnipperd en in pellets omgezet. Van die pellets wordt nieuw garen van hoge kwaliteit gesponnen dat we in onze producten gebruiken voor optimale performance en verminderde belasting van het milieu.
- Het recyclen van polyester leidt niet alleen tot minder restafval, maar er wordt bij dit proces ook tot 30% minder CO2 uitgestoten dan bij de productie van nieuw polyester. Nike haalt jaarlijks gemiddeld 1 miljard plastic flessen van stortplaatsen en waterwegen.
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Nike ACG 'Lava Flow'