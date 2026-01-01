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ACG Lava Flow Therma-FIT ADV herenjack - College Grey/Zwart/Mean Green/Summit White

Gerecyclede materialen

ACG Lava Flow

Therma-FIT ADV herenjack

€ 259,99
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Dit product is gemaakt met minstens 75% gerecyclede vezels

Dit jack in een notendop: warmteregulerend, waterafstotend en lichtgewicht. Om het op de proef te stellen, hebben we 'm meegenomen op een kanotocht door Big Bend National Park in West-Texas. Koude woestijnnachten? Geen probleem. En als je geen geïsoleerde warmte nodig hebt, vouw je het jack gewoon op in de binnenzak.


  • Weergegeven kleur: College Grey/Zwart/Mean Green/Summit White
  • Stijl: II0917-009

ACG Lava Flow

€ 259,99

Dit jack in een notendop: warmteregulerend, waterafstotend en lichtgewicht. Om het op de proef te stellen, hebben we 'm meegenomen op een kanotocht door Big Bend National Park in West-Texas. Koude woestijnnachten? Geen probleem. En als je geen geïsoleerde warmte nodig hebt, vouw je het jack gewoon op in de binnenzak.

Productgegevens

  • Geborduurd Nike ACG logo en Nike Swoosh logo's
  • Waterafstotende rits in twee richtingen met een ritskapje
  • Waterafstotende steekzakken met rits
  • Body: 100% nylon. Voering/vulling: 100% polyester.
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: College Grey/Zwart/Mean Green/Summit White
  • Stijl: II0917-009

Maat en pasvorm

    • Het model draagt maat M en is 1,80 m lang
    • Ruimvallende pasvorm: met een fijne, ruimvallende pasvorm
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Zo wordt het gemaakt

    • Het gerecyclede polyester dat wordt gebruikt in Nike producten begint als gerecyclede plastic flessen. De flessen worden schoongemaakt, tot vlokken versnipperd en in pellets omgezet. Van die pellets wordt nieuw garen van hoge kwaliteit gesponnen dat we in onze producten gebruiken voor optimale performance en verminderde belasting van het milieu.
    • Het recyclen van polyester leidt niet alleen tot minder restafval, maar er wordt bij dit proces ook tot 30% minder CO2 uitgestoten dan bij de productie van nieuw polyester. Nike haalt jaarlijks gemiddeld 1 miljard plastic flessen van stortplaatsen en waterwegen.

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    ACG Lava Flow Therma-FIT ADV herenjack

    ACG Lava Flow

    € 259,99

    De warmteregulerende technologie en waterafstotende afwerking helpen je bij bijtend koude temperaturen.

    Gemaakt voor

    Dagelijks avontuur

    Bescherming tegen water

    Waterafstotend

    Bescherming tegen kou

    Voor koud weer

    Windbescherming

    Windbestendig

    Gewicht

    Ca. 660 g (herenmaat medium)

    Technische specificaties

    Technologie

    Therma-FIT ADV

    Vulling

    PrimaLoft®-vulling

    Duurzaamheid

    Dit product is gemaakt met minstens 75% gerecyclede nylonvezels

    Features voor performance

    • Isolatie die presteert

      PrimaLoft® isolatie maakt gebruik van Nike Therma-FIT ADV technologie om geavanceerde warmteregulerende stof te creëren die je warm houdt in koude weersomstandigheden.

    • Inpakken en wegwezen

      Wordt het overdag warmer? Stop dit jack dan in het interne zakje en gebruik de ACG tribiner om het aan je rugzak te bevestigen.

    • Aanpasbare details

      Met het elastische trekkoord bij de taille en de verstelbare capuchon kun je de pasvorm aanpassen.

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