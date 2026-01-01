Gerecyclede materialen
ACG Lava Flow
Therma-FIT ADV herenjack
Dit product is gemaakt met minstens 75% gerecyclede vezels
Dit jack in een notendop: warmteregulerend, waterafstotend en lichtgewicht. Om het op de proef te stellen, hebben we 'm meegenomen op een kanotocht door Big Bend National Park in West-Texas. Koude woestijnnachten? Geen probleem. En als je geen geïsoleerde warmte nodig hebt, vouw je het jack gewoon op in de binnenzak.
- Weergegeven kleur: College Grey/Zwart/Mean Green/Summit White
- Stijl: II0917-009
ACG Lava Flow
Dit jack in een notendop: warmteregulerend, waterafstotend en lichtgewicht. Om het op de proef te stellen, hebben we 'm meegenomen op een kanotocht door Big Bend National Park in West-Texas. Koude woestijnnachten? Geen probleem. En als je geen geïsoleerde warmte nodig hebt, vouw je het jack gewoon op in de binnenzak.
Productgegevens
- Geborduurd Nike ACG logo en Nike Swoosh logo's
- Waterafstotende rits in twee richtingen met een ritskapje
- Waterafstotende steekzakken met rits
- Body: 100% nylon. Voering/vulling: 100% polyester.
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: College Grey/Zwart/Mean Green/Summit White
- Stijl: II0917-009
Maat en pasvorm
- Het model draagt maat M en is 1,80 m lang
- Ruimvallende pasvorm: met een fijne, ruimvallende pasvorm
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
Zo wordt het gemaakt
- Het gerecyclede polyester dat wordt gebruikt in Nike producten begint als gerecyclede plastic flessen. De flessen worden schoongemaakt, tot vlokken versnipperd en in pellets omgezet. Van die pellets wordt nieuw garen van hoge kwaliteit gesponnen dat we in onze producten gebruiken voor optimale performance en verminderde belasting van het milieu.
- Het recyclen van polyester leidt niet alleen tot minder restafval, maar er wordt bij dit proces ook tot 30% minder CO2 uitgestoten dan bij de productie van nieuw polyester. Nike haalt jaarlijks gemiddeld 1 miljard plastic flessen van stortplaatsen en waterwegen.
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ACG Lava Flow
De warmteregulerende technologie en waterafstotende afwerking helpen je bij bijtend koude temperaturen.
Gemaakt voor
Dagelijks avontuur
Bescherming tegen water
Waterafstotend
Bescherming tegen kou
Voor koud weer
Windbescherming
Windbestendig
Gewicht
Ca. 660 g (herenmaat medium)
Technische specificaties
Technologie
Therma-FIT ADV
Vulling
PrimaLoft®-vulling
Duurzaamheid
Dit product is gemaakt met minstens 75% gerecyclede nylonvezels