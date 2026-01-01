ACG High Stakes wandelbroek voor heren

ACG High Stakes

€ 114,99

Om dat spectaculaire uitzicht te vinden, wil je betrouwbare wandelgear. De ACG High Stakes broek is ontworpen om met je mee te bewegen en zich aan te passen aan de natuur. De broek is licht en elastisch voor minder beperkingen tijdens het bewegen. Regen op komst? Geen zorgen, de waterafstotende afwerking houdt je droog, zodat je je avonturen kunt blijven voortzetten.

Beweging met stretch

Het gladde, geweven stretchmateriaal is licht en makkelijk mee te nemen. De zijvlakken zijn gemaakt om je vrij te laten buigen en bewegen, zodat je ongehinderd kunt klimmen en afdalen.

Regenbestendige afwerking

Je wandeling stopt niet als het begint te motregenen. De waterafstotende afwerking houdt je droog in nat weer, zodat je kunt blijven verkennen.

Eenvoudig verstelbaar

Het lichte trekkoord bij de taille en de bungee verstellers bij de enkel geven je de juiste pasvorm. Stekelige alpenplanten op je pad? Trek de verstellers strak voor een nauwsluitende pasvorm rond je enkel. Maak ze losser voor een open gevoel met meer luchtcirculatie langs je benen.