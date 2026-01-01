Gerecyclede materialen
ACG High Stakes
Wandelbroek voor heren
Om dat spectaculaire uitzicht te vinden, wil je betrouwbare wandelgear. De ACG High Stakes broek is ontworpen om met je mee te bewegen en zich aan te passen aan de natuur. De broek is licht en elastisch voor minder beperkingen tijdens het bewegen. Regen op komst? Geen zorgen, de waterafstotende afwerking houdt je droog, zodat je je avonturen kunt blijven voortzetten.
- Weergegeven kleur: Mystic Dates/Summit White
- Stijl: IR2248-658
ACG High Stakes
Om dat spectaculaire uitzicht te vinden, wil je betrouwbare wandelgear. De ACG High Stakes broek is ontworpen om met je mee te bewegen en zich aan te passen aan de natuur. De broek is licht en elastisch voor minder beperkingen tijdens het bewegen. Regen op komst? Geen zorgen, de waterafstotende afwerking houdt je droog, zodat je je avonturen kunt blijven voortzetten.
Beweging met stretch
Het gladde, geweven stretchmateriaal is licht en makkelijk mee te nemen. De zijvlakken zijn gemaakt om je vrij te laten buigen en bewegen, zodat je ongehinderd kunt klimmen en afdalen.
Regenbestendige afwerking
Je wandeling stopt niet als het begint te motregenen. De waterafstotende afwerking houdt je droog in nat weer, zodat je kunt blijven verkennen.
Eenvoudig verstelbaar
Het lichte trekkoord bij de taille en de bungee verstellers bij de enkel geven je de juiste pasvorm. Stekelige alpenplanten op je pad? Trek de verstellers strak voor een nauwsluitende pasvorm rond je enkel. Maak ze losser voor een open gevoel met meer luchtcirculatie langs je benen.
Pluspunten
- De zijzakken met rits bieden veilige opbergruimte voor essentials voor onderweg.
- Het UV-beschermende materiaal beschermt je tegen de zon.
Productgegevens
- Dit product biedt UVA- en UVB-bescherming tegen de zon, maar alleen op plaatsen die door het kledingstuk worden bedekt. Gebruik een goede zonnebrandcrème om blootgestelde huid te beschermen.
- Body: 93% nylon/7% elastaan
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Mystic Dates/Summit White
- Stijl: IR2248-658
Maat en pasvorm
- Het model draagt maat M en is 1,78 m lang
- Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
- Volledige lengte: valt net onder de enkel
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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ACG High Stakes