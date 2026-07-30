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ACG High Stakes wandelbroek voor dames - Tattoo/Summit White

Gerecyclede materialen

ACG High Stakes

Wandelbroek voor dames

€ 114,99
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Om dat spectaculaire uitzicht te vinden, wil je betrouwbare wandelgear. De ACG High Stakes broek is ontworpen om met je mee te bewegen en zich aan te passen aan de natuur. De broek is licht, elastisch en voorgevormd voor minder beperkingen tijdens het bewegen. Regen op komst? Geen zorgen, de waterafstotende afwerking houdt je droog, zodat je je avonturen kunt blijven voortzetten.


  • Weergegeven kleur: Tattoo/Summit White
  • Stijl: IR2340-502

ACG High Stakes

€ 114,99

Om dat spectaculaire uitzicht te vinden, wil je betrouwbare wandelgear. De ACG High Stakes broek is ontworpen om met je mee te bewegen en zich aan te passen aan de natuur. De broek is licht, elastisch en voorgevormd voor minder beperkingen tijdens het bewegen. Regen op komst? Geen zorgen, de waterafstotende afwerking houdt je droog, zodat je je avonturen kunt blijven voortzetten.

Productgegevens

  • Steekzakken
  • Geborduurd ACG logo op de linkerdij
  • 93% nylon/7% elastaan
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Dit product biedt UVA- en UVB-bescherming tegen de zon, maar alleen op plaatsen die door het kledingstuk worden bedekt. Gebruik een goede zonnebrandcrème om blootgestelde huid te beschermen.
  • Weergegeven kleur: Tattoo/Summit White
  • Stijl: IR2340-502

Maat en pasvorm

    • Het model draagt maat S en is 1,78 m lang
    • Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
    • Volledige lengte: valt net onder de enkel
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (1)

5 sterren

  • Vandrebukser

    Malene9dc720382e6a4988bd720faafc3b143c

    Lækre vandrebukser, dog til den store side.

ACG High Stakes wandelbroek voor dames

ACG High Stakes

€ 114,99

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