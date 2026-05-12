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ACG Five Towers uv-beschermend jack voor heren - Black Spruce/Black Spruce/Life Lime/Summit White

Gerecyclede materialen

ACG Five Towers

UV-beschermend jack voor heren

€ 154,99
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Dit jack is gemaakt voor het zonovergoten landschap van de Dolomieten. Daarom is hij voorzien van UV-bescherming en zweetafvoerende technologie om je comfortabel te houden. En omdat de omstandigheden in de bergen snel kunnen veranderen, kun je hem gemakkelijk opvouwen en opbergen in zijn eigen zak.


  • Weergegeven kleur: Black Spruce/Black Spruce/Life Lime/Summit White
  • Stijl: II3650-317

ACG Five Towers

€ 154,99

Dit jack is gemaakt voor het zonovergoten landschap van de Dolomieten. Daarom is hij voorzien van UV-bescherming en zweetafvoerende technologie om je comfortabel te houden. En omdat de omstandigheden in de bergen snel kunnen veranderen, kun je hem gemakkelijk opvouwen en opbergen in zijn eigen zak.

Productgegevens

  • 93% nylon/7% elastaan
  • Dit product biedt UVA- en UVB-bescherming tegen de zon, maar alleen op plaatsen die door het kledingstuk worden bedekt. Gebruik van goede zonnebrandcrème wordt aangeraden om blootgestelde huid te beschermen.
  • Bungee en stopper bij de zoom
  • Ophanglusje
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Black Spruce/Black Spruce/Life Lime/Summit White
  • Stijl: II3650-317

Maat en pasvorm

    • Het model draagt maat M en is 1,78 m lang
    • Ruimvallende pasvorm: met een fijne, ruimvallende pasvorm
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Zo wordt het gemaakt

    • Het gerecyclede nylon in Nike producten begint als verschillende materialen, waaronder gerecycled tapijt en gebruikte visnetten. Het nylonmateriaal wordt schoongemaakt, gesorteerd en omgevormd tot vlokken en ondergaan vervolgens chemische of mechanische recyclingprocessen om nieuw, gerecycled garen van nylon te maken.
    • Kledingstukken die gebruikmaken van materialen van gerecycled nylon verminderen de CO2-uitstoot met tot wel 50% in vergelijking met nieuw nylon.

Beoordelingen (1)

5 sterren

  • Look and style

    Vladimircb93c4dd9c7d4e87b7d0c3d6ca4d77e6

    I like it light and still provides a lil warmth and sun protection I've also gotten compliments On the look and style

ACG Five Towers uv-beschermend jack voor heren

ACG Five Towers

€ 154,99

Zonnig buiten? Geen zorgen, dit jack beschermt tegen uv-straling en voert zweet effectief af.

Gemaakt voor

Hiking

Bescherming

Uv-bescherming

Gewicht

Licht

Technische specificaties

Technologie

Dri-FIT, uv-bescherming

Duurzaamheid

Dit product is gemaakt met minstens 75% gerecyclede nylonvezels

Features voor performance

  • Klaar voor zonnige dagen

    Ontdek zorgeloos zonovergoten landschappen. We hebben uv-bescherming toegevoegd om je goed te beschermen.

  • Opvouwbaar design

    Heb je een laagje te veel aan? Dit lichte jack is eenvoudig op te bergen in de eigen borstzak met rits.

  • Buitenlaag

    We hebben dit jack met een ruimvallende pasvorm gemaakt, zodat je het over een basislaag kunt dragen.

  • Zweetafvoerende technologie

    Nike Dri-FIT technologie voert zweet weg van je huid voor snellere verdamping, zodat je droog en comfortabel blijft.

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