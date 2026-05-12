ACG Five Towers uv-beschermend jack voor heren

Look and style
Vladimircb93c4dd9c7d4e87b7d0c3d6ca4d77e6
I like it light and still provides a lil warmth and sun protection I've also gotten compliments On the look and style
Gerecyclede materialen
Dit jack is gemaakt voor het zonovergoten landschap van de Dolomieten. Daarom is hij voorzien van UV-bescherming en zweetafvoerende technologie om je comfortabel te houden. En omdat de omstandigheden in de bergen snel kunnen veranderen, kun je hem gemakkelijk opvouwen en opbergen in zijn eigen zak.
ACG Five Towers
Dit jack is gemaakt voor het zonovergoten landschap van de Dolomieten. Daarom is hij voorzien van UV-bescherming en zweetafvoerende technologie om je comfortabel te houden. En omdat de omstandigheden in de bergen snel kunnen veranderen, kun je hem gemakkelijk opvouwen en opbergen in zijn eigen zak.
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
5 sterren
Look and style
Vladimircb93c4dd9c7d4e87b7d0c3d6ca4d77e6
I like it light and still provides a lil warmth and sun protection I've also gotten compliments On the look and style
ACG Five Towers
Gemaakt voor
Bescherming
Gewicht
Technologie
Dri-FIT, uv-bescherming
Duurzaamheid
Dit product is gemaakt met minstens 75% gerecyclede nylonvezels