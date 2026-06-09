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ACG Five Towers damesskort - Sea Glass/Spruce Fog/Black Spruce/Summit White

Gerecyclede materialen

ACG Five Towers

Skort voor dames

€ 104,99
Sea Glass/Spruce Fog/Black Spruce/Summit White
Anthracite/Anthracite/Summit White
Selecteer maatMaatwijzer

Deze skort is gemaakt voor het zonovergoten landschap van de Dolomieten. Daarom is hij voorzien van zweetafvoerende technologie om je comfortabel te houden. En voor extra variatie creëer je met dit omkeerbare design moeiteloos verschillende looks.


  • Weergegeven kleur: Sea Glass/Spruce Fog/Black Spruce/Summit White
  • Stijl: IF1543-020

ACG Five Towers

€ 104,99

Rok? Shorts? Skort? Wat maakt het uit. Kies eens voor iets anders met een paar knoopjes.

Deze skort is gemaakt voor het zonovergoten landschap van de Dolomieten. Daarom is hij voorzien van zweetafvoerende technologie om je comfortabel te houden. En voor extra variatie creëer je met dit omkeerbare design moeiteloos verschillende looks.

Productgegevens

  • Zakken op de skort en bikeshorts
  • Geborduurd ACG logo en Nike Swoosh logo’s op de skort
  • Dit product biedt UVA- en UVB-bescherming tegen de zon, maar alleen op plaatsen die door het kledingstuk worden bedekt. Gebruik van goede zonnebrandcrème wordt aangeraden om blootgestelde huid te beschermen.
  • Skort: 93% nylon/7% elastaan. Binnenbroek en kruisvoering: 78% nylon / 22% spandex. Mesh aan de binnenkant van de legging: 82% polyester/18% elastaan.
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Sea Glass/Spruce Fog/Black Spruce/Summit White
  • Stijl: IF1543-020

Maat en pasvorm

    • Het model draagt maat S en is 1,78 m lang
    • Aansluitende pasvorm: strak en op maat
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Zo wordt het gemaakt

    • Het gerecyclede nylon in Nike producten begint als verschillende materialen, waaronder gerecycled tapijt en gebruikte visnetten. Het nylonmateriaal wordt schoongemaakt, gesorteerd en omgevormd tot vlokken en ondergaan vervolgens chemische of mechanische recyclingprocessen om nieuw, gerecycled garen van nylon te maken.
    • Kledingstukken die gebruikmaken van materialen van gerecycled nylon verminderen de CO2-uitstoot met tot wel 50% in vergelijking met nieuw nylon.

Beoordelingen (1)

5 sterren

  • Toller Skort

    PeterB967233451

    Toller Skort, fällt groß aus habe in mir noch mal bestellt eine Nummer kleiner, jetzt schon mehrfach zum Wandern getragen. Er rutscht nicht sieht gut aus.

ACG Five Towers damesskort

ACG Five Towers

€ 104,99

Rok? Shorts? Skort? Wat maakt het uit. Dankzij een paar knoopjes kun je lekker afwisselen.

Gemaakt voor

Hiking

Bescherming

UV-bescherming

Gewicht

Licht

Technische specificaties

Technologie

Dri-FIT

Duurzaamheid

Dit product is gemaakt met minstens 75% gerecyclede nylonvezels

Features voor performance

  • Aanpasbaar design

    Maak je keuze: rok, shorts of skort. Pas het item aan naar je behoeften met knoopjes aan beide kanten.

  • Goed doordachte details

    De drukknopen op de rokflap en grote insteekzakken maken je look af met praktisch comfort.

  • Zweetafvoerende technologie

    Als je actief bezig bent in de buitenlucht, kun je het warm krijgen. Daarom hebben we Nike Dri-FIT technologie toegevoegd. Deze technologie voert zweet weg van je huid voor snellere verdamping.

Maak de look af

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