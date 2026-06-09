ACG Five Towers damesskort

Toller Skort
PeterB967233451
Toller Skort, fällt groß aus habe in mir noch mal bestellt eine Nummer kleiner, jetzt schon mehrfach zum Wandern getragen. Er rutscht nicht sieht gut aus.
Gerecyclede materialen
Deze skort is gemaakt voor het zonovergoten landschap van de Dolomieten. Daarom is hij voorzien van zweetafvoerende technologie om je comfortabel te houden. En voor extra variatie creëer je met dit omkeerbare design moeiteloos verschillende looks.
ACG Five Towers
Rok? Shorts? Skort? Wat maakt het uit. Kies eens voor iets anders met een paar knoopjes.
Deze skort is gemaakt voor het zonovergoten landschap van de Dolomieten. Daarom is hij voorzien van zweetafvoerende technologie om je comfortabel te houden. En voor extra variatie creëer je met dit omkeerbare design moeiteloos verschillende looks.
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
5 sterren
Toller Skort
PeterB967233451
Toller Skort, fällt groß aus habe in mir noch mal bestellt eine Nummer kleiner, jetzt schon mehrfach zum Wandern getragen. Er rutscht nicht sieht gut aus.
ACG Five Towers
Gemaakt voor
Bescherming
Gewicht
Technologie
Dri-FIT
Duurzaamheid
Dit product is gemaakt met minstens 75% gerecyclede nylonvezels