triangle, start, resume, beginVideo
 
afbeelding 1 van 6
Nike ACG Dri-FIT Trailrunningtop met korte mouwen voor dames - Safety Orange

Gerecyclede materialen

Nike ACG

Dri-FIT Trailrunningtop met korte mouwen voor dames

€ 54,99
Safety Orange
Zwart/Summit White
Phantom/Summit White
Selecteer maatMaatwijzer

Dit product is gemaakt met minstens 75% gerecyclede polyestervezels

Dit T-shirt is eenvoudig en perfect gemaakt voor je trailrunningbehoeften. De zweetafvoerende technologie houdt je droog tijdens het hardlopen en de zachte inzetstukken onder de armen minimaliseren wrijving.


  • Weergegeven kleur: Safety Orange
  • Stijl: IO9650-819

Nike ACG

€ 54,99

Dit T-shirt is eenvoudig en perfect gemaakt voor je trailrunningbehoeften. De zweetafvoerende technologie houdt je droog tijdens het hardlopen en de zachte inzetstukken onder de armen minimaliseren wrijving.

Voordelen

  • De Nike Dri-FIT-technologie werk zweetafvoerend en zorgt voor snellere verdamping, zodat je droog en comfortabel blijft.
  • De zachte inzetstukken onder de armen verminderen wrijving.

Productgegevens

  • 85% polyester/15% katoen
  • ACG en Swoosh logo's met reflecterend design
  • Niet bedoeld als persoonlijk beschermingsmiddel (PPE)
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Safety Orange
  • Stijl: IO9650-819

Maat en pasvorm

    • Het model draagt maat S en is 1,78 m lang
    • Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Zo wordt het gemaakt

    • Het gerecyclede polyester dat wordt gebruikt in Nike producten begint als gerecyclede plastic flessen. De flessen worden schoongemaakt, tot vlokken versnipperd en in pellets omgezet. Van die pellets wordt nieuw garen van hoge kwaliteit gesponnen dat we in onze producten gebruiken voor optimale performance en verminderde belasting van het milieu.
    • Het recyclen van polyester leidt niet alleen tot minder restafval, maar er wordt bij dit proces ook tot 30% minder CO2 uitgestoten dan bij de productie van nieuw polyester. Nike haalt jaarlijks gemiddeld 1 miljard plastic flessen van stortplaatsen en waterwegen.

Beoordelingen (1)

1 ster

  • Not good

    Tdudhia

    Not sure how it is for all conditions, it is thick, not sweat proof

Nike ACG Dri-FIT Trailrunningtop met korte mouwen voor dames

Nike ACG

€ 54,99

Maak de look af

Item 3 of 6