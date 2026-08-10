Nike ACG Dri-FIT Trailrunningtop met korte mouwen voor dames

Not good
Tdudhia
Not sure how it is for all conditions, it is thick, not sweat proof
Gerecyclede materialen
Dit product is gemaakt met minstens 75% gerecyclede polyestervezels
Dit T-shirt is eenvoudig en perfect gemaakt voor je trailrunningbehoeften. De zweetafvoerende technologie houdt je droog tijdens het hardlopen en de zachte inzetstukken onder de armen minimaliseren wrijving.
Nike ACG
Dit T-shirt is eenvoudig en perfect gemaakt voor je trailrunningbehoeften. De zweetafvoerende technologie houdt je droog tijdens het hardlopen en de zachte inzetstukken onder de armen minimaliseren wrijving.
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
1 ster
Not good
Tdudhia
Not sure how it is for all conditions, it is thick, not sweat proof
Nike ACG