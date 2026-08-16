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Nike ACG Dri-FIT top met korte mouwen voor dames - Mink Brown/Summit White

Nike ACG

Dri-FIT top met korte mouwen voor dames

€ 34,99
Mink Brown/Summit White
Zwart/Summit White
Summit White/Zwart
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Dit T-shirt is gemaakt voor outdoor runs en bevat zweetafvoerende technologie voor langdurig comfort. Het zware materiaal en de ruimvallende pasvorm voelen gestructureerd en robuust aan.


  • Weergegeven kleur: Mink Brown/Summit White
  • Stijl: II7283-214

Nike ACG

€ 34,99

Dit T-shirt is gemaakt voor outdoor runs en bevat zweetafvoerende technologie voor langdurig comfort. Het zware materiaal en de ruimvallende pasvorm voelen gestructureerd en robuust aan.

Productgegevens

  • 63% polyester/ 37% katoen
  • Geborduurd ACG logo
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Mink Brown/Summit White
  • Stijl: II7283-214

Maat en pasvorm

    • Het model draagt maat S en is 1,75 m lang
    • Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (1)

5 sterren

  • Love the quality of Nike

    samanthap280650319

    Great quality , I look forward to wearing it. All nike clothes and trainers are fab.

Nike ACG Dri-FIT top met korte mouwen voor dames

Nike ACG

€ 34,99

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