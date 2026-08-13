triangle, start, resume, beginVideo
 
afbeelding 1 van 6
ACG Dri-FIT T-shirt voor heren - Summit White

Gerecyclede materialen

ACG

Dri-FIT T-shirt voor heren

€ 54,99
Summit White
Dark Smoke Grey
Selecteer maatMaatwijzer

Sluit je aan bij de All Conditions Racing Department in dit T-shirt. Het is stevig en zweetafvoerend en gemaakt voor buiten. Het zware materiaal en de ruimvallende pasvorm geven een gestructureerd en soepel vallend gevoel.


  • Weergegeven kleur: Summit White
  • Stijl: IR6987-100

ACG

€ 54,99

Sluit je aan bij de All Conditions Racing Department in dit T-shirt. Het is stevig en zweetafvoerend en gemaakt voor buiten. Het zware materiaal en de ruimvallende pasvorm geven een gestructureerd en soepel vallend gevoel.

Productgegevens

  • 63% polyester/37% katoen
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Summit White
  • Stijl: IR6987-100

Maat en pasvorm

    • Het model draagt maat M en is 1,88 m lang
    • Ruimvallende pasvorm: met een fijne, ruimvallende pasvorm
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (2)

3 sterren

  • NOT white

    Antdillon

    The white isn’t white. Looks like it’s been put in with your dark wash by accident. If you want to look like you’re walking around in a scruffy discoloured tee then this is for you.

  • Magnifique

    xavier180027773

    Top magnifique Très confortable Tissu épais d une très belle qualité Je recommande

ACG Dri-FIT T-shirt voor heren

ACG

€ 54,99

Maak de look af

Item 3 of 5