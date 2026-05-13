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Nike ACG Dri-FIT T-shirt voor heren - Zwart

Nike ACG

Dri-FIT T-shirt voor heren

€ 49,99
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Dit T-shirt is stevig en zweetafvoerend en gemaakt voor buiten. Het zware materiaal en de ruimvallende pasvorm geven een gestructureerd en soepel vallend gevoel.


  • Weergegeven kleur: Zwart
  • Stijl: IH1316-010

Nike ACG

€ 49,99

Dit T-shirt is stevig en zweetafvoerend en gemaakt voor buiten. Het zware materiaal en de ruimvallende pasvorm geven een gestructureerd en soepel vallend gevoel.

Productgegevens

  • 63% polyester/37% katoen
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Zwart
  • Stijl: IH1316-010

Maat en pasvorm

    • Het model draagt maat M en is 1,89 m lang
    • Ruimvallende pasvorm: met een fijne, ruimvallende pasvorm
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (1)

1 ster

  • Trop épais

    NIKOLAS

    Je doute que le tee shirt soit un fit dry Le tee shirt est extrêmement lourd et épais!

Nike ACG Dri-FIT T-shirt voor heren

Nike ACG

€ 49,99

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