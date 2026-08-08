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ACG Dri-FIT T-shirt voor heren - Summit White

Gerecyclede materialen

ACG

Dri-FIT T-shirt voor heren

€ 54,99
Summit White
Zwart/Light Orewood Brown
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Dit T-shirt is stevig en zweetafvoerend en gemaakt voor buiten. Het zware materiaal en de ruimvallende pasvorm geven een gestructureerd en soepel vallend gevoel.


  • Weergegeven kleur: Summit White
  • Stijl: IM6177-121

ACG

€ 54,99

Dit T-shirt is stevig en zweetafvoerend en gemaakt voor buiten. Het zware materiaal en de ruimvallende pasvorm geven een gestructureerd en soepel vallend gevoel.

Productgegevens

  • ACG teamlabel om de zoom
  • 63% polyester/ 37% katoen
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Summit White
  • Stijl: IM6177-121

Maat en pasvorm

    • Het model draagt maat M en is 1,91 m lang
    • Ruimvallende pasvorm: met een fijne, ruimvallende pasvorm
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (1)

4 sterren

  • Oversized fit!

    Peyton179836609

    Bought this shirt at a local skate shop. I am 6’2 and normally am a Size L (sometimes XL). I bought a M and it fits perfectly! Also heavyweight/premium type shirt

ACG Dri-FIT T-shirt voor heren

ACG

€ 54,99

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