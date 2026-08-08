ACG Dri-FIT T-shirt voor heren

Oversized fit!
Peyton179836609
Bought this shirt at a local skate shop. I am 6’2 and normally am a Size L (sometimes XL). I bought a M and it fits perfectly! Also heavyweight/premium type shirt
Gerecyclede materialen
Dit T-shirt is stevig en zweetafvoerend en gemaakt voor buiten. Het zware materiaal en de ruimvallende pasvorm geven een gestructureerd en soepel vallend gevoel.
ACG
Dit T-shirt is stevig en zweetafvoerend en gemaakt voor buiten. Het zware materiaal en de ruimvallende pasvorm geven een gestructureerd en soepel vallend gevoel.
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
4 sterren
Oversized fit!
Peyton179836609
Bought this shirt at a local skate shop. I am 6’2 and normally am a Size L (sometimes XL). I bought a M and it fits perfectly! Also heavyweight/premium type shirt
ACG