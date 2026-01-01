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Gerecyclede materialen
ACG
Dri-FIT T-shirt voor heren
€ 54,99
Dit T-shirt is stevig en zweetafvoerend en gemaakt voor buiten. Het zware materiaal en de ruimvallende pasvorm geven een gestructureerd en soepel vallend gevoel.
- Weergegeven kleur: Zwart
- Stijl: IM6179-010
ACG
€ 54,99
Dit T-shirt is stevig en zweetafvoerend en gemaakt voor buiten. Het zware materiaal en de ruimvallende pasvorm geven een gestructureerd en soepel vallend gevoel.
Productgegevens
- ACG teamlabel om de zoom
- 63% polyester/ 37% katoen
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Zwart
- Stijl: IM6179-010
Maat en pasvorm
- Het model draagt maat M en is 1,84 m lang
- Ruimvallende pasvorm: met een fijne, ruimvallende pasvorm
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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ACG
€ 54,99