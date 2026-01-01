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ACG Dri-FIT T-shirt voor heren - Zwart

Gerecyclede materialen

ACG

Dri-FIT T-shirt voor heren

€ 54,99
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Dit T-shirt is stevig en zweetafvoerend en gemaakt voor buiten. Het zware materiaal en de ruimvallende pasvorm geven een gestructureerd en soepel vallend gevoel.


  • Weergegeven kleur: Zwart
  • Stijl: IM6179-010

ACG

€ 54,99

Dit T-shirt is stevig en zweetafvoerend en gemaakt voor buiten. Het zware materiaal en de ruimvallende pasvorm geven een gestructureerd en soepel vallend gevoel.

Productgegevens

  • ACG teamlabel om de zoom
  • 63% polyester/ 37% katoen
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Zwart
  • Stijl: IM6179-010

Maat en pasvorm

    • Het model draagt maat M en is 1,84 m lang
    • Ruimvallende pasvorm: met een fijne, ruimvallende pasvorm
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

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    ACG Dri-FIT T-shirt voor heren

    ACG

    € 54,99