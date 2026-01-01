Nike ACG
Dri-FIT T-shirt voor heren
Ontworpen, getest en gemaakt op aarde: dit T-shirt is stevig en comfortabel. Het is gemaakt met Dri-FIT technologie en helpt zweet weg te voeren van je huid voor snellere verdamping. Verlaagde schouders en een ruimvallende pasvorm zorgen voor een relaxte feel.
- Weergegeven kleur: Zwart
- Stijl: IH1288-010
Nike ACG
Ontworpen, getest en gemaakt op aarde: dit T-shirt is stevig en comfortabel. Het is gemaakt met Dri-FIT technologie en helpt zweet weg te voeren van je huid voor snellere verdamping. Verlaagde schouders en een ruimvallende pasvorm zorgen voor een relaxte feel.
Productgegevens
- 63% polyester/37% katoen
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Zwart
- Stijl: IH1288-010
Maat en pasvorm
- Het model draagt maat M en is 1,85 m lang
- Ruimvallende pasvorm: met een fijne, ruimvallende pasvorm
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Nike ACG