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Nike ACG Dri-FIT T-shirt voor heren - Zwart

Nike ACG

Dri-FIT T-shirt voor heren

€ 54,99
Zwart
Summit White
Violet Dust
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Ontworpen, getest en gemaakt op aarde: dit T-shirt is stevig en comfortabel. Het is gemaakt met Dri-FIT technologie en helpt zweet weg te voeren van je huid voor snellere verdamping. Verlaagde schouders en een ruimvallende pasvorm zorgen voor een relaxte feel.


  • Weergegeven kleur: Zwart
  • Stijl: IH1288-010

Nike ACG

€ 54,99

Ontworpen, getest en gemaakt op aarde: dit T-shirt is stevig en comfortabel. Het is gemaakt met Dri-FIT technologie en helpt zweet weg te voeren van je huid voor snellere verdamping. Verlaagde schouders en een ruimvallende pasvorm zorgen voor een relaxte feel.

Productgegevens

  • 63% polyester/37% katoen
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Zwart
  • Stijl: IH1288-010

Maat en pasvorm

    • Het model draagt maat M en is 1,85 m lang
    • Ruimvallende pasvorm: met een fijne, ruimvallende pasvorm
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

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    Nike ACG Dri-FIT T-shirt voor heren

    Nike ACG

    € 54,99

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