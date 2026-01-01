Nike ACG
Dri-FIT Planet Earth T-shirt voor kids
Laat je kids hun eigen hoekje op de aarde en daarbuiten ontdekken in dit T-shirt met standaardpasvorm, dat is voorzien van glow-in-the-dark graphics die perfect zijn voor een avondje sterrenkijken! Het is gemaakt van glad, zacht materiaal met vochtafvoerende Dri-FIT technologie om je koel en droog te houden terwijl je beweegt, en het is gemakkelijk te combineren met een ACG-broek voor een afgestemde look die gemaakt is voor avontuur.
- Weergegeven kleur: Zwart
- Stijl: IZ7576-010
Nike ACG
Laat je kids hun eigen hoekje op de aarde en daarbuiten ontdekken in dit T-shirt met standaardpasvorm, dat is voorzien van glow-in-the-dark graphics die perfect zijn voor een avondje sterrenkijken! Het is gemaakt van glad, zacht materiaal met vochtafvoerende Dri-FIT technologie om je koel en droog te houden terwijl je beweegt, en het is gemakkelijk te combineren met een ACG-broek voor een afgestemde look die gemaakt is voor avontuur.
Productgegevens
- 64% katoen/36% polyester
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Zwart
- Stijl: IZ7576-010
Maat en pasvorm
- Het model draagt maat M en is 1,40 m lang
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
Beoordelingen (0)
Beoordelingen (0)
Geen beoordelingen
Geef je mening. Schrijf als eerste een review voor de Nike ACG.
Nike ACG