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Nike ACG Dri-FIT Planet Earth T-shirt voor kids - Zwart

Nike ACG

Dri-FIT Planet Earth T-shirt voor kids

€ 29,99
Zwart
Light Crimson
Dit product komt niet in aanmerking voor promoties en kortingen op de site.

Laat je kids hun eigen hoekje op de aarde en daarbuiten ontdekken in dit T-shirt met standaardpasvorm, dat is voorzien van glow-in-the-dark graphics die perfect zijn voor een avondje sterrenkijken! Het is gemaakt van glad, zacht materiaal met vochtafvoerende Dri-FIT technologie om je koel en droog te houden terwijl je beweegt, en het is gemakkelijk te combineren met een ACG-broek voor een afgestemde look die gemaakt is voor avontuur.


  • Weergegeven kleur: Zwart
  • Stijl: IZ7576-010

Nike ACG

€ 29,99

Laat je kids hun eigen hoekje op de aarde en daarbuiten ontdekken in dit T-shirt met standaardpasvorm, dat is voorzien van glow-in-the-dark graphics die perfect zijn voor een avondje sterrenkijken! Het is gemaakt van glad, zacht materiaal met vochtafvoerende Dri-FIT technologie om je koel en droog te houden terwijl je beweegt, en het is gemakkelijk te combineren met een ACG-broek voor een afgestemde look die gemaakt is voor avontuur.

Productgegevens

  • 64% katoen/36% polyester
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Zwart
  • Stijl: IZ7576-010

Maat en pasvorm

    • Het model draagt maat M en is 1,40 m lang
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

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    Nike ACG Dri-FIT Planet Earth T-shirt voor kids

    Nike ACG

    € 29,99

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