Gerecyclede materialen
ACG Dolomiti
Damesshorts
Om de shorts op de proef te stellen, namen we hem mee naar de Dolomieten in het noordoosten van Italië. Daar trokken we door de bergen en verkenden grotten. Het oordeel? De losse pasvorm in combinatie met waterafstotende en UV-bestendige technologie maakte hem ideaal om in te wandelen.
- Weergegeven kleur: Zwart/Zwart/Summit White
- Stijl: IF0970-010
ACG Dolomiti
Om de shorts op de proef te stellen, namen we hem mee naar de Dolomieten in het noordoosten van Italië. Daar trokken we door de bergen en verkenden grotten. Het oordeel? De losse pasvorm in combinatie met waterafstotende en UV-bestendige technologie maakte hem ideaal om in te wandelen.
Productgegevens
- 100% nylon
- Geborduurd ACG-logo en Swoosh logo
- Geweven Dolomiti label
- Dit product biedt UVA- en UVB-bescherming tegen de zon, maar alleen op plaatsen die door het kledingstuk worden bedekt. Gebruik van goede zonnebrandcrème wordt aangeraden om blootgestelde huid te beschermen.
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Zwart/Zwart/Summit White
- Stijl: IF0970-010
Maat en pasvorm
- Het model draagt maat S en is 1,75 m lang
- Ruimvallende pasvorm: met een fijne, ruimvallende pasvorm
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
Zo wordt het gemaakt
- Het gerecyclede nylon in Nike producten begint als verschillende materialen, waaronder gerecycled tapijt en gebruikte visnetten. Het nylonmateriaal wordt schoongemaakt, gesorteerd en omgevormd tot vlokken en ondergaan vervolgens chemische of mechanische recyclingprocessen om nieuw, gerecycled garen van nylon te maken.
- Kledingstukken die gebruikmaken van materialen van gerecycled nylon verminderen de CO2-uitstoot met tot wel 50% in vergelijking met nieuw nylon.
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ACG Dolomiti