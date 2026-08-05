ACG DAYMAX crossbodytas (3 liter)

Fire!
OmarA990654971
This crossbody is FIRE! I wanted it to be apart of my collection, but now I just use it everyday.
Gerecyclede materialen
Dit product is gemaakt met minstens 65% gerecyclede polyestervezels
Houd je essentials bij de hand met de Nike ACG 'DAYMAX' crossbodytas. De tas is ontworpen voor de moderne avonturier en heeft een veilig hoofdvak met meerdere buitenvakken voor snelle toegang tot kleinere spullen.
ACG DAYMAX
Houd je essentials bij de hand met de Nike ACG 'DAYMAX' crossbodytas. De tas is ontworpen voor de moderne avonturier en heeft een veilig hoofdvak met meerdere buitenvakken voor snelle toegang tot kleinere spullen.
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
4.3 sterren
Fire!
OmarA990654971
This crossbody is FIRE! I wanted it to be apart of my collection, but now I just use it everyday.
Sacoche super pratique.
Vincent867419007
Je la kiffe trop, cette sacoche. Super pratique et a tout les épreuves. J'adore. 😍
Sully811998911
Franchement très déçus…. Saccoche vraiment petite … l’une des plus petite que je possède , de plus la lanière est très très fine pas d’une grande qualité … pour le prix on trouve largement mieux ! Je m’attendais à une grosse sacoche avec beaucoup de place , j’ai reçu une toute petite saccoche d’une qualité moyenne , on dirai une sacoche qui vien de SHEIN ou TEMU , vraiment très déçu de Nike sur cette article .
ACG DAYMAX