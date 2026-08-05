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ACG DAYMAX crossbodytas (3 liter) - Zwart/College Grey/College Grey

Gerecyclede materialen

ACG DAYMAX

Crossbodytas (3 liter)

€ 59,99
Zwart/College Grey/College Grey
Mineral Slate/Black Spruce/Baltic Blue
ÉÉN MAAT

Dit product is gemaakt met minstens 65% gerecyclede polyestervezels

Houd je essentials bij de hand met de Nike ACG 'DAYMAX' crossbodytas. De tas is ontworpen voor de moderne avonturier en heeft een veilig hoofdvak met meerdere buitenvakken voor snelle toegang tot kleinere spullen.


  • Weergegeven kleur: Zwart/College Grey/College Grey
  • Stijl: HJ8180-010

ACG DAYMAX

€ 59,99

Houd je essentials bij de hand met de Nike ACG 'DAYMAX' crossbodytas. De tas is ontworpen voor de moderne avonturier en heeft een veilig hoofdvak met meerdere buitenvakken voor snelle toegang tot kleinere spullen.

Pluspunten

  • Voorvak met rits is groot genoeg voor een iPhone Pro Max.
  • In het steekvak van mesh aan de binnenkant en het voorvak van mesh met inzetstuk kun je kleine spullen op orde houden.

Productgegevens

  • 23 x 5 x 18 cm (l x b x h)
  • 100% polyester
  • Niet wassen
  • Geïmporteerd
  • Niet bedoeld als persoonlijk beschermingsmiddel (PPE)
  • Weergegeven kleur: Zwart/College Grey/College Grey
  • Stijl: HJ8180-010

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Zo wordt het gemaakt

    • Het gerecyclede polyester dat wordt gebruikt in Nike producten begint als gerecyclede plastic flessen. De flessen worden schoongemaakt, tot vlokken versnipperd en in pellets omgezet. Van die pellets wordt nieuw garen van hoge kwaliteit gesponnen dat we in onze producten gebruiken voor optimale performance en verminderde belasting van het milieu.
    • Het recyclen van polyester leidt niet alleen tot minder restafval, maar er wordt bij dit proces ook tot 30% minder CO2 uitgestoten dan bij de productie van nieuw polyester. Nike haalt jaarlijks gemiddeld 1 miljard plastic flessen van stortplaatsen en waterwegen.

Beoordelingen (6)

4.3 sterren

  • Fire!

    OmarA990654971

    This crossbody is FIRE! I wanted it to be apart of my collection, but now I just use it everyday.

  • Sacoche super pratique.

    Vincent867419007

    Je la kiffe trop, cette sacoche. Super pratique et a tout les épreuves. J'adore. 😍

  • Sully811998911

    Franchement très déçus…. Saccoche vraiment petite … l’une des plus petite que je possède , de plus la lanière est très très fine pas d’une grande qualité … pour le prix on trouve largement mieux ! Je m’attendais à une grosse sacoche avec beaucoup de place , j’ai reçu une toute petite saccoche d’une qualité moyenne , on dirai une sacoche qui vien de SHEIN ou TEMU , vraiment très déçu de Nike sur cette article .

ACG DAYMAX crossbodytas (3 liter)

ACG DAYMAX

€ 59,99

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