Gerecyclede materialen
ACG 'Chamo Camo'
Dri-FIT trailrunningtanktop voor dames
Deze tanktop is ontworpen voor warme dagen en lange trailruns en heeft zo weinig mogelijk naden om wrijving te verminderen. Het lichte en elastische materiaal voelt soepel aan en droogt snel, zodat je comfortabel blijft in de verzengende hitte.
- Weergegeven kleur: Sequoia/Summit White
- Stijl: IQ9737-355
ACG 'Chamo Camo'
Deze tanktop is ontworpen voor warme dagen en lange trailruns en heeft zo weinig mogelijk naden om wrijving te verminderen. Het lichte en elastische materiaal voelt soepel aan en droogt snel, zodat je comfortabel blijft in de verzengende hitte.
Pluspunten
- De Nike Dri-FIT-technologie werkt zweetafvoerend en zorgt voor snellere verdamping, zodat je droog en comfortabel blijft.
- Eenvoudig als laagje te dragen dankzij de aansluitende pasvorm.
Productgegevens
- 87% polyester/13% elastaan
- Reflecterende designelementen
- Niet bedoeld als beschermende gear (PPE)
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Sequoia/Summit White
- Stijl: IQ9737-355
Maat en pasvorm
- Het model draagt maat S en is 1,78 m lang
- Aansluitende pasvorm: strak en op maat
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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ACG 'Chamo Camo'