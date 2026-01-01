Gerecyclede materialen
ACG 'Chamo Camo'
Dri-FIT trailrunningshorts met binnenbroekje voor dames (10 cm)
Er wordt gezegd dat je nogal wat zakken nodig hebt voor je trailruns. Zouden acht genoeg zijn? Variërend in formaat, vorm en ritssluiting geven deze zakken je alle vrijheid, zodat jij je volledig kunt richten op het terrein. We hebben ook zweetafvoerend materiaal toegevoegd om je comfortabel te houden terwijl je kilometers maakt.
- Weergegeven kleur: Sequoia/Summit White
- Stijl: IQ9742-355
ACG 'Chamo Camo'
Er wordt gezegd dat je nogal wat zakken nodig hebt voor je trailruns. Zouden acht genoeg zijn? Variërend in formaat, vorm en ritssluiting geven deze zakken je alle vrijheid, zodat jij je volledig kunt richten op het terrein. We hebben ook zweetafvoerend materiaal toegevoegd om je comfortabel te houden terwijl je kilometers maakt.
Blijf comfortabel
Licht, elastische stof met Nike Dri-FIT technologie die zweet van je huid afvoert voor snellere verdamping, zodat je droog en comfortabel blijft. Het krachtige elastiek op de achterkant van de tailleband is zacht en helpt wrijving te verminderen.
Blijf voorbereid
De vijf taillebandzakken van mesh bieden ruimte voor essentials zoals energiegels en je lippenbalsem. De meeste telefoons passen in één achterzak met rits en in de binnenbroek kun je oordopjes of snacks opbergen. Bonus: met twee elastische lussen aan de achterkant van de tailleband kun je wandelstokken of een top vastmaken.
Productgegevens
- Body: 100% polyester. Vlakken: 75% polyester/25% elastaan. Voorzak/Zijzakken: 82% polyester/18% elastaan. Binnenbroekje: 92% polyester/8% elastaan
- Splitjes in de zoom
- Elastische tailleband met trekkoord
- Binnenbroek
- ACG logo met reflecterend design
- Niet bedoeld als persoonlijk beschermingsmiddel (PPE)
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Sequoia/Summit White
- Stijl: IQ9742-355
Maat en pasvorm
- Het model draagt maat S en is 1,78 m lang
- Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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ACG 'Chamo Camo'