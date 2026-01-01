ACG 'Chamo Camo' Dri-FIT trailrunningshorts met binnenbroekje voor dames (10 cm)

ACG 'Chamo Camo'

€ 74,99

Er wordt gezegd dat je nogal wat zakken nodig hebt voor je trailruns. Zouden acht genoeg zijn? Variërend in formaat, vorm en ritssluiting geven deze zakken je alle vrijheid, zodat jij je volledig kunt richten op het terrein. We hebben ook zweetafvoerend materiaal toegevoegd om je comfortabel te houden terwijl je kilometers maakt.

Blijf comfortabel

Licht, elastische stof met Nike Dri-FIT technologie die zweet van je huid afvoert voor snellere verdamping, zodat je droog en comfortabel blijft. Het krachtige elastiek op de achterkant van de tailleband is zacht en helpt wrijving te verminderen.

Blijf voorbereid

De vijf taillebandzakken van mesh bieden ruimte voor essentials zoals energiegels en je lippenbalsem. De meeste telefoons passen in één achterzak met rits en in de binnenbroek kun je oordopjes of snacks opbergen. Bonus: met twee elastische lussen aan de achterkant van de tailleband kun je wandelstokken of een top vastmaken.