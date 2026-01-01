Gerecyclede materialen
Nike ACG Apex
vissershoedje
Dit product is gemaakt met minstens 75% gerecyclede vezels
Verstelbare bedekking en een opvouwbaar design: dit is niet zomaar een vissershoedje. Het design is geïnspireerd op onze reis naar de Dolomieten, waar duidelijk werd hoe belangrijk aanpasbare gear is. Op warme dagen, wanneer je de wind wilt voelen, kun je het bovenstuk verwijderen zodat een mesh kroon zichtbaar wordt. En als het uit het niets begint te regenen? Krijg beschutting onder de waterafstotende, rondom lopende rand van 360 graden.
- Weergegeven kleur: Olive Flak/Zwart
- Stijl: IM6152-368
Nike ACG Apex
Verstelbare bedekking en een opvouwbaar design: dit is niet zomaar een vissershoedje. Het design is geïnspireerd op onze reis naar de Dolomieten, waar duidelijk werd hoe belangrijk aanpasbare gear is. Op warme dagen, wanneer je de wind wilt voelen, kun je het bovenstuk verwijderen zodat een mesh kroon zichtbaar wordt. En als het uit het niets begint te regenen? Krijg beschutting onder de waterafstotende, rondom lopende rand van 360 graden.
Apex-hoed
Apex vissershoedjes hebben allemaal een gemiddelde diepte en bedekking rondom.
Opvouwbaar design
Als je geen extra bedekking nodig hebt, kijk dan naar de labels ‘Pack it in’ en ‘Pack it out’. Gebruik de drukknopen bij deze labels om de hoed op te vouwen tot een compact en lichtgewicht zakje.
Doelbewuste details
Een tribiner geeft een klassieke ACG-touch en maakt het mogelijk de hoed eenvoudig aan de buitenkant van je tas vast te klikken voor makkelijk meenemen. Met de verstelbare riem onder je kin kun je de pasvorm aanpassen.
Productgegevens
- Body: 100% nylon. Voering: 100% polyester.
- Vochtafvoerende zweetband aan de binnenkant
- Nike ACG logo met reflecterend design
- Niet bedoeld als persoonlijk beschermingsmiddel (PPE)
- Met de hand wassen
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Olive Flak/Zwart
- Stijl: IM6152-368
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
Zo wordt het gemaakt
- Het gerecyclede nylon in Nike producten begint als verschillende materialen, waaronder gerecycled tapijt en gebruikte visnetten. Het nylonmateriaal wordt schoongemaakt, gesorteerd en omgevormd tot vlokken en ondergaan vervolgens chemische of mechanische recyclingprocessen om nieuw, gerecycled garen van nylon te maken.
- Kledingstukken die gebruikmaken van materialen van gerecycled nylon verminderen de CO2-uitstoot met tot wel 50% in vergelijking met nieuw nylon.
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Nike ACG Apex