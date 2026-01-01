Nike ACG Apex vissershoedje

Nike ACG Apex

€ 38,49 € 54,99 30% korting

Verstelbare bedekking en een opvouwbaar design: dit is niet zomaar een vissershoedje. Het design is geïnspireerd op onze reis naar de Dolomieten, waar duidelijk werd hoe belangrijk aanpasbare gear is. Op warme dagen, wanneer je de wind wilt voelen, kun je het bovenstuk verwijderen zodat een mesh kroon zichtbaar wordt. En als het uit het niets begint te regenen? Krijg beschutting onder de waterafstotende, rondom lopende rand van 360 graden.

Apex-hoed

Apex vissershoedjes hebben allemaal een gemiddelde diepte en bedekking rondom.

Opvouwbaar design

Als je geen extra bedekking nodig hebt, kijk dan naar de labels ‘Pack it in’ en ‘Pack it out’. Gebruik de drukknopen bij deze labels om de hoed op te vouwen tot een compact en lichtgewicht zakje.

Doelbewuste details

Een tribiner geeft een klassieke ACG-touch en maakt het mogelijk de hoed eenvoudig aan de buitenkant van je tas vast te klikken voor makkelijk meenemen. Met de verstelbare riem onder je kin kun je de pasvorm aanpassen.