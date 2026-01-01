Gerecyclede materialen
ACG Aireez
Trailrunningtop met lange mouwen en knopen voor heren
Brandende zon, nog kilometers te gaan. We hebben deze top gemaakt met uv-bescherming en een kraag die je omhoog kunt dragen voor extra bescherming. De ventilatieopening aan de achterkant zorgt voor luchtcirculatie en de lichte, elastische taft is voorzien van zweetafvoerende technologie om je fris en comfortabel te houden. Waar wacht je nog op? De trails roepen je.
- Weergegeven kleur: Light Crimson/Summit White
- Stijl: IM5144-696
ACG Aireez
Brandende zon, nog kilometers te gaan. We hebben deze top gemaakt met uv-bescherming en een kraag die je omhoog kunt dragen voor extra bescherming. De ventilatieopening aan de achterkant zorgt voor luchtcirculatie en de lichte, elastische taft is voorzien van zweetafvoerende technologie om je fris en comfortabel te houden. Waar wacht je nog op? De trails roepen je.
Pluspunten
- Nike Dri-FIT technologie voert zweet weg van de huid voor snellere verdamping, zodat je droog en comfortabel blijft.
- De drukknoopsluiting op de borstzak biedt veilige opbergruimte voor gels of oordopjes.
- De kraag heeft knopen om beweging tijdens het hardlopen te minimaliseren.
Productgegevens
- Ophanglusje
- ACG logo’s en Nike Swoosh logo’s met reflecterend design
- Niet bedoeld als persoonlijk beschermingsmiddel (PPE)
- Dit product biedt UVA- en UVB-bescherming tegen de zon, maar alleen op plaatsen die door het kledingstuk worden bedekt. Gebruik van goede zonnebrandcrème wordt aangeraden om blootgestelde huid te beschermen.
- 72% nylon/28% elastaan
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Light Crimson/Summit White
- Stijl: IM5144-696
Maat en pasvorm
- Het model draagt maat M en is 1,83 m lang
- Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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ACG Aireez
Een licht hardloopshirt met uv-bescherming voor schaduw onderweg.
Gemaakt voor
Trailrunning
Bescherming
Uv-bescherming
Materiaal