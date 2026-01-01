triangle, start, resume, beginVideo
 
afbeelding 1 van 8
ACG Aireez trailrunningtop met lange mouwen en knopen voor heren - Light Crimson/Summit White

Gerecyclede materialen

ACG Aireez

Trailrunningtop met lange mouwen en knopen voor heren

€ 109,99
Selecteer maatMaatwijzer

Brandende zon, nog kilometers te gaan. We hebben deze top gemaakt met uv-bescherming en een kraag die je omhoog kunt dragen voor extra bescherming. De ventilatieopening aan de achterkant zorgt voor luchtcirculatie en de lichte, elastische taft is voorzien van zweetafvoerende technologie om je fris en comfortabel te houden. Waar wacht je nog op? De trails roepen je.


  • Weergegeven kleur: Light Crimson/Summit White
  • Stijl: IM5144-696

ACG Aireez

€ 109,99

Brandende zon, nog kilometers te gaan. We hebben deze top gemaakt met uv-bescherming en een kraag die je omhoog kunt dragen voor extra bescherming. De ventilatieopening aan de achterkant zorgt voor luchtcirculatie en de lichte, elastische taft is voorzien van zweetafvoerende technologie om je fris en comfortabel te houden. Waar wacht je nog op? De trails roepen je.

Pluspunten

  • Nike Dri-FIT technologie voert zweet weg van de huid voor snellere verdamping, zodat je droog en comfortabel blijft.
  • De drukknoopsluiting op de borstzak biedt veilige opbergruimte voor gels of oordopjes.
  • De kraag heeft knopen om beweging tijdens het hardlopen te minimaliseren.

Productgegevens

  • Ophanglusje
  • ACG logo’s en Nike Swoosh logo’s met reflecterend design
  • Niet bedoeld als persoonlijk beschermingsmiddel (PPE)
  • Dit product biedt UVA- en UVB-bescherming tegen de zon, maar alleen op plaatsen die door het kledingstuk worden bedekt. Gebruik van goede zonnebrandcrème wordt aangeraden om blootgestelde huid te beschermen.
  • 72% nylon/28% elastaan
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Light Crimson/Summit White
  • Stijl: IM5144-696

Maat en pasvorm

    • Het model draagt maat M en is 1,83 m lang
    • Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (0)

Geen beoordelingen

Geef je mening. Schrijf als eerste een review voor de ACG Aireez.

    ACG Aireez trailrunningtop met lange mouwen en knopen voor heren

    ACG Aireez

    € 109,99

    Een licht hardloopshirt met uv-bescherming voor schaduw onderweg.

    Gemaakt voor

    Trailrunning

    Bescherming

    Uv-bescherming

    Materiaal

    Ventilerend

    Features voor performance

    • Heel sterke uv-bescherming

      UPF 40 beschermt je tegen de zon wanneer de schaduw opzoeken geen optie is.

    • Veel ventilatie

      Het Dri-FIT materiaal geeft een luchtig gevoel, hoe heet de dag ook wordt.

    • Heel gestroom­lijnd

      Helemaal zonder overbodige elementen, ontwikkeld voor vrijuit bewegen op de trails.

    Maak de look af