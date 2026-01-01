Gerecyclede materialen
ACG Aireez
Trailrunningtop met knopen, lange mouwen en print voor dames
Brandende zon, nog kilometers te gaan. We hebben deze top gemaakt met uv-bescherming en een kraag die je omhoog kunt doen voor extra bescherming tegen de zon. Het lichte, rekbare tafzijde voert zweet weg van je huid voor snellere verdamping. Waar wacht je nog op? De trails roepen je.
- Weergegeven kleur: Summit White/Zwart
- Stijl: IU8152-100
ACG Aireez
Brandende zon, nog kilometers te gaan. We hebben deze top gemaakt met uv-bescherming en een kraag die je omhoog kunt doen voor extra bescherming tegen de zon. Het lichte, rekbare tafzijde voert zweet weg van je huid voor snellere verdamping. Waar wacht je nog op? De trails roepen je.
Pluspunten
- Nike Dri-FIT technologie voert zweet weg van de huid voor snellere verdamping, zodat je droog en comfortabel blijft.
- De drukknoopsluiting op de borstzak biedt veilige opbergruimte voor gels of oordopjes.
- De kraag heeft knopen om beweging tijdens het hardlopen te minimaliseren.
Productgegevens
- Reflecterende designdetails
- Niet bedoeld als beschermende gear (PPE)
- Dit product biedt UVA- en UVB-bescherming tegen de zon, maar alleen op plaatsen die door het kledingstuk worden bedekt. Gebruik van goede zonnebrandcrème wordt aangeraden om blootgestelde huid te beschermen.
- 72% nylon/28% elastaan
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Summit White/Zwart
- Stijl: IU8152-100
Maat en pasvorm
- Het model draagt maat S en is 1,75 m lang
- Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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ACG Aireez