ACG Air Deschutz+ Slippers

ACG Air Deschutz+

€ 79,99

GEEN STANDAARD SLIPPER.

De Nike ACG Air Deschutz+ is gemaakt om mee op pad te gaan, of je nu door de stad, op rotspaden of over het strand loopt. De klassieke look uit de jaren 90 wordt gecombineerd met een robuust, op de natuur geïnspireerd design, gemaakt met sneldrogende materialen en zachte demping. Trek ze aan en laat je leiden door de elementen van de natuur.

Getest in het noordwesten

Dit product is ontworpen en getest in het Amerikaanse Oregon. De enorme wildernis en het klimaat van de staat dienden als inspiratie voor de look en functionaliteit van de slipper.

Tijdloos comfort

Nike Air in de hak biedt demping voor al je avonturen in natte en rotsachtige omgevingen.

Klaar voor avontuur

Of je nu door beekjes rent of over rotsblokken springt, de sneldrogende materialen in het bovenwerk en de stroeve rubberen buitenzool zorgen dat je klaar bent voor de buitenlucht. Klittenbandsluitingen zorgen ervoor dat je de pasvorm snel kunt aanpassen aan de avonturen van de dag.