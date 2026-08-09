ACG Air Deschutz+ Slippers

Super bequeme Sandalen
Stefan_Kohl1988
Ich trage 42 in den Airforce Air. 42,5 passt genau richtig. Sind super bequem. Treppen laufen kein Problem.
De Nike ACG Air Deschutz+ is gemaakt om mee op pad te gaan, of je nu door de stad, op rotspaden of over het strand loopt. De klassieke look uit de jaren 90 wordt gecombineerd met een robuust, op de natuur geïnspireerd design, gemaakt met sneldrogende materialen en zachte demping. Trek ze aan en laat je leiden door de elementen van de natuur.
ACG Air Deschutz+
GEEN STANDAARD SLIPPER.
De Nike ACG Air Deschutz+ is gemaakt om mee op pad te gaan, of je nu door de stad, op rotspaden of over het strand loopt. De klassieke look uit de jaren 90 wordt gecombineerd met een robuust, op de natuur geïnspireerd design, gemaakt met sneldrogende materialen en zachte demping. Trek ze aan en laat je leiden door de elementen van de natuur.
Dit product is ontworpen en getest in het Amerikaanse Oregon. De enorme wildernis en het klimaat van de staat dienden als inspiratie voor de look en functionaliteit van de slipper.
Nike Air in de hak biedt demping voor al je avonturen in natte en rotsachtige omgevingen.
Of je nu door beekjes rent of over rotsblokken springt, de sneldrogende materialen in het bovenwerk en de stroeve rubberen buitenzool zorgen dat je klaar bent voor de buitenlucht. Klittenbandsluitingen zorgen ervoor dat je de pasvorm snel kunt aanpassen aan de avonturen van de dag.
Met de moderne designs van de Nike All Conditions Gear collectie kun je alle weersomstandigheden aan, zodat je ongestoord kunt trainen of even aan de drukte van de stad kunt ontsnappen. De ventilerende en wind- en waterdichte materialen houden je goed bedekt. Daarnaast kun je dankzij het geavanceerde design op allerlei manieren je look stylen en je spullen opbergen.
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
4.7 sterren
Super bequeme Sandalen
Stefan_Kohl1988
Ich trage 42 in den Airforce Air. 42,5 passt genau richtig. Sind super bequem. Treppen laufen kein Problem.
Balázs107341634
Nagyon eltalálta a nike a szandált, többféle terepen közlekedem, eddig kiválóan teljesített. Könnyen kezelhető, tisztítása egyszerű. Nekem alapból a 46-os méret kell, de ebből egy számmal kisebbet rendeltem, ennek ellenére kiváló és jól illeszkedik a bokához és tartja!
Mal taillé
laurentt499682455
La Senda est mal taillée, on perd environ 1 cm au niveau du talon qui n’est pas réglable
ACG Air Deschutz+