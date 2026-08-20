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Gerecyclede materialen
Nike Ace
Dri-FIT zonneklep
€ 19,99
Dit product is gemaakt met minstens 75% gerecyclede polyestervezels
Deze zachte zonneklep is gemaakt met elastisch, zweetafvoerend materiaal dat je koel en fris houdt tijdens warme dagen op het veld en op de baan.
- Weergegeven kleur: Wit/Anthracite/Zwart
- Stijl: HJ3689-100
Nike Ace
€ 19,99
Deze zachte zonneklep is gemaakt met elastisch, zweetafvoerend materiaal dat je koel en fris houdt tijdens warme dagen op het veld en op de baan.
Pluspunten
- Ace zonnekleppen hebben een laag design en bieden schaduw wanneer je die nodig hebt.
- Nike Dri-FIT technologie voert zweet weg van de huid voor snellere verdamping, zodat je droog en comfortabel blijft.
- De elastische polyestermix rekt in vier richtingen en is licht en ventilerend.
- De klittenbandsluiting is eenvoudig verstelbaar voor een perfecte pasvorm.
Productgegevens
- Zachte pasvorm
- Zweetband
- Body: 91% polyester/9% elastaan. Zweetband: 91% polyester/9% elastaan.
- Niet wassen
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Wit/Anthracite/Zwart
- Stijl: HJ3689-100
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
Zo wordt het gemaakt
- Het gerecyclede polyester dat wordt gebruikt in Nike producten begint als gerecyclede plastic flessen. De flessen worden schoongemaakt, tot vlokken versnipperd en in pellets omgezet. Van die pellets wordt nieuw garen van hoge kwaliteit gesponnen dat we in onze producten gebruiken voor optimale performance en verminderde belasting van het milieu.
- Het recyclen van polyester leidt niet alleen tot minder restafval, maar er wordt bij dit proces ook tot 30% minder CO2 uitgestoten dan bij de productie van nieuw polyester. Nike haalt jaarlijks gemiddeld 1 miljard plastic flessen van stortplaatsen en waterwegen.
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Nike Ace
€ 19,99