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Goede beoordeling
Nike Academy voetbaltrainingstop met Dri-FIT voor heren - Midnight Navy/Midnight Navy/Wit

Gerecyclede materialen

Nike Academy

Voetbaltrainingstop met Dri-FIT voor heren

€ 44,99
Midnight Navy/Midnight Navy/Wit
Zwart/Zwart/Wit
Blue Void/Zwart/Wit/Pinksicle
Cool Grey/Zwart/Volt
Diffused Blue/Psychic Blue/Wit
Anthracite/Zwart/Illusion Green/Illusion Green
Zwart/Wit/Bright Crimson/Bright Crimson
Selecteer maatMaatwijzer

Dit product is gemaakt met vezels van 100% gerecycled polyester

Deze lichte trainingstop is gemaakt voor voetbaltraining en heeft mesh vlakken aan de zijkant voor extra luchtcirculatie en een koel, ventilerend gevoel. Het zweetafvoerende Dri-FIT materiaal, de aansluitende pasvorm en het design met korte rits zorgen ervoor dat je gefocust blijft terwijl je het tempo opvoert gedurende elke oefening en wedstrijd.


  • Weergegeven kleur: Midnight Navy/Midnight Navy/Wit
  • Stijl: HJ3783-410

Nike Academy

€ 44,99

Deze lichte trainingstop is gemaakt voor voetbaltraining en heeft mesh vlakken aan de zijkant voor extra luchtcirculatie en een koel, ventilerend gevoel. Het zweetafvoerende Dri-FIT materiaal, de aansluitende pasvorm en het design met korte rits zorgen ervoor dat je gefocust blijft terwijl je het tempo opvoert gedurende elke oefening en wedstrijd.

Pluspunten

  • Nike Dri-FIT technologie voert zweet weg van de huid voor snellere verdamping, zodat je droog en comfortabel blijft.
  • Het soepele knit materiaal is licht en ventilerend.
  • Mesh vlakken aan de zijkant bieden extra ventilatie.
  • De duimgaten bieden extra bedekking en houden de mouwen op hun plaats wanneer je beweegt.

Productgegevens

  • Design met korte rits
  • Geborduurd Swoosh logo
  • Body: 100% polyester. Mesh: 100% polyester.
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Midnight Navy/Midnight Navy/Wit
  • Stijl: HJ3783-410

Maat en pasvorm

    • Het model draagt maat M en is 1,85 m lang
    • Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Zo wordt het gemaakt

    • Het gerecyclede polyester dat wordt gebruikt in Nike producten begint als gerecyclede plastic flessen. De flessen worden schoongemaakt, tot vlokken versnipperd en in pellets omgezet. Van die pellets wordt nieuw garen van hoge kwaliteit gesponnen dat we in onze producten gebruiken voor optimale performance en verminderde belasting van het milieu.
    • Het recyclen van polyester leidt niet alleen tot minder restafval, maar er wordt bij dit proces ook tot 30% minder CO2 uitgestoten dan bij de productie van nieuw polyester. Nike haalt jaarlijks gemiddeld 1 miljard plastic flessen van stortplaatsen en waterwegen.

Beoordelingen (14)

4.6 sterren

  • Very nice NIKE tracksuit for men. Pleased.

    BrianM628383331

    Very nice NIKE tracksuit for men. Pleased.

  • Great fit

    Nickname

    [This review was collected as part of a promotion.] This fits me very well sleeves not baggy and it stays cool.

    Product gratis ontvangen of beoordeeld als onderdeel van een prijs of een weggeefactie, of in ruil voor korting.
    #productsprovidedbynike

  • Long sleeves

    Alicena07

    The sleeves are much longer than previous versions bought a whole bunch of colorways and just doesn’t hit the same as the 23 models.

Nike Academy voetbaltrainingstop met Dri-FIT voor heren

Nike Academy

€ 44,99

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