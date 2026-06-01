Nike Academy voetbaltrainingstop met Dri-FIT voor heren

Very nice NIKE tracksuit for men. Pleased.
BrianM628383331
Very nice NIKE tracksuit for men. Pleased.
Gerecyclede materialen
Dit product is gemaakt met vezels van 100% gerecycled polyester
Deze lichte trainingstop is gemaakt voor voetbaltraining en heeft mesh vlakken aan de zijkant voor extra luchtcirculatie en een koel, ventilerend gevoel. Het zweetafvoerende Dri-FIT materiaal, de aansluitende pasvorm en het design met korte rits zorgen ervoor dat je gefocust blijft terwijl je het tempo opvoert gedurende elke oefening en wedstrijd.
Nike Academy
Deze lichte trainingstop is gemaakt voor voetbaltraining en heeft mesh vlakken aan de zijkant voor extra luchtcirculatie en een koel, ventilerend gevoel. Het zweetafvoerende Dri-FIT materiaal, de aansluitende pasvorm en het design met korte rits zorgen ervoor dat je gefocust blijft terwijl je het tempo opvoert gedurende elke oefening en wedstrijd.
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
4.6 sterren
Very nice NIKE tracksuit for men. Pleased.
BrianM628383331
Very nice NIKE tracksuit for men. Pleased.
Great fit
Nickname
[This review was collected as part of a promotion.] This fits me very well sleeves not baggy and it stays cool.
Product gratis ontvangen of beoordeeld als onderdeel van een prijs of een weggeefactie, of in ruil voor korting.
#productsprovidedbynike
Long sleeves
Alicena07
The sleeves are much longer than previous versions bought a whole bunch of colorways and just doesn’t hit the same as the 23 models.
Nike Academy
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