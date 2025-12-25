Nike Academy voetbaltrainingstop met Dri-FIT, lange mouwen en korte rits voor kids

Treningowa koszulka
TomaszP151964765
Materiał wysokiej jakości dobrze przylegający do ciała. Oddychający szybko schnący, trzymający ciepłotę ciała.
Gerecyclede materialen
Dit product is gemaakt met vezels van 100% gerecycled polyester
Til je vaardigheden naar een hoger niveau met deze top met lange mouwen. We hebben het zachte, double-knit materiaal voorzien van onze zweetafvoerende Dri-FIT technologie om je droog en comfortabel te houden, terwijl je je vaardigheden verfijnt.
Nike Academy
Til je vaardigheden naar een hoger niveau met deze top met lange mouwen. We hebben het zachte, double-knit materiaal voorzien van onze zweetafvoerende Dri-FIT technologie om je droog en comfortabel te houden, terwijl je je vaardigheden verfijnt.
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
4.8 sterren
Treningowa koszulka
TomaszP151964765
Materiał wysokiej jakości dobrze przylegający do ciała. Oddychający szybko schnący, trzymający ciepłotę ciała.
Value money!
SarahC255145344
Good size and excellent price,proper length and size,washes extremely well
Perfektes Matieral
Stefa857209476
Top Material und passt ausgezeichnet
Nike Academy