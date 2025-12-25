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Nike Academy voetbaltrainingstop met Dri-FIT, lange mouwen en korte rits voor kids - Wit/Wit/Zwart

Gerecyclede materialen

Nike Academy

Voetbaltrainingstop met Dri-FIT, lange mouwen en korte rits voor kids

29% korting
Wit/Wit/Zwart
Zwart/Zwart/Wit
Midnight Navy/Midnight Navy/Wit
Blue Void/Zwart/Wit/Pinksicle
Game Royal/Game Royal/Wit
Smoke Grey/Wit/Hot Punch/Hot Punch
Anthracite/Zwart/Illusion Green/Illusion Green
Zwart/Wit/Bright Crimson/Bright Crimson

Dit product is gemaakt met vezels van 100% gerecycled polyester

Til je vaardigheden naar een hoger niveau met deze top met lange mouwen. We hebben het zachte, double-knit materiaal voorzien van onze zweetafvoerende Dri-FIT technologie om je droog en comfortabel te houden, terwijl je je vaardigheden verfijnt.


  • Weergegeven kleur: Wit/Wit/Zwart
  • Stijl: HJ3721-100

Nike Academy

29% korting

Til je vaardigheden naar een hoger niveau met deze top met lange mouwen. We hebben het zachte, double-knit materiaal voorzien van onze zweetafvoerende Dri-FIT technologie om je droog en comfortabel te houden, terwijl je je vaardigheden verfijnt.

Pluspunten

  • Nike Dri-FIT technologie voert zweet weg van de huid voor snellere verdamping, zodat je droog en comfortabel blijft.
  • De duimgaten bieden extra bedekking en houden de mouwen op hun plaats wanneer je beweegt.
  • De mesh zijvlakken zorgen voor ventilatie.
  • Het design met korte ritssluiting biedt extra bedekking als de rits dicht is en luchtcirculatie als de rits open is.

Productgegevens

  • Body/mesh: 100% polyester
  • Geborduurd Swoosh logo
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Wit/Wit/Zwart
  • Stijl: HJ3721-100

Maat en pasvorm

    • Het model draagt maat S en is 1,47 m lang
    • Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Zo wordt het gemaakt

    • Het gerecyclede polyester dat wordt gebruikt in Nike producten begint als gerecyclede plastic flessen. De flessen worden schoongemaakt, tot vlokken versnipperd en in pellets omgezet. Van die pellets wordt nieuw garen van hoge kwaliteit gesponnen dat we in onze producten gebruiken voor optimale performance en verminderde belasting van het milieu.
    • Het recyclen van polyester leidt niet alleen tot minder restafval, maar er wordt bij dit proces ook tot 30% minder CO2 uitgestoten dan bij de productie van nieuw polyester. Nike haalt jaarlijks gemiddeld 1 miljard plastic flessen van stortplaatsen en waterwegen.

Beoordelingen (5)

4.8 sterren

  • Treningowa koszulka

    TomaszP151964765

    Materiał wysokiej jakości dobrze przylegający do ciała. Oddychający szybko schnący, trzymający ciepłotę ciała.

  • Value money!

    SarahC255145344

    Good size and excellent price,proper length and size,washes extremely well

  • Perfektes Matieral

    Stefa857209476

    Top Material und passt ausgezeichnet

Nike Academy voetbaltrainingstop met Dri-FIT, lange mouwen en korte rits voor kids

Nike Academy

29% korting

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