Nike Academy+ voetbaltop met Dri-FIT en korte mouwen voor heren

T940842858
Wszystko super. Produkt zgodny z opisem. Szybka przesyłka.
Gerecyclede materialen
Dit product is gemaakt met vezels van 100% gerecycled polyester
Domineer op het veld met deze zweetafvoerende voetbaltop. De top voelt soepel, licht en ventilerend aan en heeft een mesh vlak aan de achterkant voor extra ventilatie.
Nike Academy+
Domineer op het veld met deze zweetafvoerende voetbaltop. De top voelt soepel, licht en ventilerend aan en heeft een mesh vlak aan de achterkant voor extra ventilatie.
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
5 sterren
T940842858
Wszystko super. Produkt zgodny z opisem. Szybka przesyłka.
Nike Academy+