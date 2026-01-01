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Nike Academy+ voetbaltop met Dri-FIT en korte mouwen voor heren - Hot Lava/Zwart/Zwart

Gerecyclede materialen

Nike Academy+

Voetbaltop met Dri-FIT en korte mouwen voor heren

29% korting
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Dit product is gemaakt met vezels van 100% gerecycled polyester

Domineer op het veld met deze zweetafvoerende voetbaltop. De top voelt soepel, licht en ventilerend aan en heeft een mesh vlak aan de achterkant voor extra ventilatie.


  • Weergegeven kleur: Hot Lava/Zwart/Zwart
  • Stijl: IF2549-804

Nike Academy+

29% korting

Domineer op het veld met deze zweetafvoerende voetbaltop. De top voelt soepel, licht en ventilerend aan en heeft een mesh vlak aan de achterkant voor extra ventilatie.

Productgegevens

  • 100% polyester
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Hot Lava/Zwart/Zwart
  • Stijl: IF2549-804

Maat en pasvorm

    • Het model draagt maat M en is 1,87 m lang
    • Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Zo wordt het gemaakt

    • Het gerecyclede polyester dat wordt gebruikt in Nike producten begint als gerecyclede plastic flessen. De flessen worden schoongemaakt, tot vlokken versnipperd en in pellets omgezet. Van die pellets wordt nieuw garen van hoge kwaliteit gesponnen dat we in onze producten gebruiken voor optimale performance en verminderde belasting van het milieu.
    • Het recyclen van polyester leidt niet alleen tot minder restafval, maar er wordt bij dit proces ook tot 30% minder CO2 uitgestoten dan bij de productie van nieuw polyester. Nike haalt jaarlijks gemiddeld 1 miljard plastic flessen van stortplaatsen en waterwegen.

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    Nike Academy+ voetbaltop met Dri-FIT en korte mouwen voor heren

    Nike Academy+

    29% korting

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