Nike Academy
Voetbaltas (large, 95 liter)
De Nike Academy sporttas heeft een stevig design dat is gemaakt om je spullen netjes op te bergen. Het grote hoofdvak en de aparte zijvakken bieden ruimte voor je bal, schoenen en kleding. De tas heeft meerdere bandjes zodat je je gear comfortabel kunt dragen wanneer je onderweg bent.
- Weergegeven kleur: Zwart/Zwart/Wit
- Stijl: IO0917-010
Nike Academy
De Nike Academy sporttas heeft een stevig design dat is gemaakt om je spullen netjes op te bergen. Het grote hoofdvak en de aparte zijvakken bieden ruimte voor je bal, schoenen en kleding. De tas heeft meerdere bandjes zodat je je gear comfortabel kunt dragen wanneer je onderweg bent.
Pluspunten
- De vernieuwde gecoate onderkant biedt bescherming tegen nat weer en extra stevigheid.
- De verstelbare schouderband en dubbele handvatten zorgen voor extra comfort.
- In de zijvakken passen een bidon en andere kleine essentials.
Productgegevens
- Hoofdvak met dubbele rits
- 71 x 36 x 36 cm (lxbxh)
- Niet wassen
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Zwart/Zwart/Wit
- Stijl: IO0917-010
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Nike Academy