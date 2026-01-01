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Nike Academy voetbalrugzak (large, 30 liter) - Zwart/Zwart/Wit

Nike Academy

Voetbalrugzak (large, 30 liter)

€ 47,99
Zwart/Zwart/Wit
Midnight Navy/Zwart/Wit
ÉÉN MAAT
Dit product komt niet in aanmerking voor promoties en kortingen op de site.

De Nike Academy rugzak heeft een stevig design en is gemaakt om alles aan te kunnen wat de wedstrijddag voor je in petto heeft. Deze rugzak beschermt tegen natte of droge omstandigheden en heeft meerdere vakken voor je gear, waaronder één dat groot genoeg is voor je voetbal.


  • Weergegeven kleur: Zwart/Zwart/Wit
  • Stijl: IO0912-010

Nike Academy

€ 47,99

De Nike Academy rugzak heeft een stevig design en is gemaakt om alles aan te kunnen wat de wedstrijddag voor je in petto heeft. Deze rugzak beschermt tegen natte of droge omstandigheden en heeft meerdere vakken voor je gear, waaronder één dat groot genoeg is voor je voetbal.

Voordelen

  • Waterbestendige regenhoes voor veilige bescherming.
  • De vernieuwde gecoate onderkant biedt bescherming tegen nat weer en extra stevigheid.
  • Nat-/droogvak om je gear georganiseerd in op te bergen en schoon te houden.
  • In de zijvakken passen een bidon of andere kleine essentials.
  • Sleeve voor een laptop van 15 inch.

Productgegevens

  • 50 x 33 x 18 cm
  • Body: 100% polyester. Regenhoes: 100% nylon.
  • Niet wassen
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Zwart/Zwart/Wit
  • Stijl: IO0912-010

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

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    Nike Academy voetbalrugzak (large, 30 liter)

    Nike Academy

    € 47,99

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