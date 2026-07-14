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Goede beoordeling
Nike Academy voetbalbroek met Dri-FIT voor dames - Team Red/Wit/Wit/Wit

Gerecyclede materialen

Nike Academy

Voetbalbroek met Dri-FIT voor dames

€ 44,99
Selecteer maatMaatwijzer

Dit product is gemaakt met vezels van 100% gerecycled polyester

Elke profcarrière begint met het beheersen van de basis. Maar vergis je niet, deze broek is allesbehalve basic. Hij is zweetafvoerend en ventilerend en ontworpen om je fris en droog te houden. Dankzij mesh vlakken langs de pijpen en een elastische tailleband bereik je je doelen in alle comfort.


  • Weergegeven kleur: Team Red/Wit/Wit/Wit
  • Stijl: HM0761-677

Nike Academy

€ 44,99

Elke profcarrière begint met het beheersen van de basis. Maar vergis je niet, deze broek is allesbehalve basic. Hij is zweetafvoerend en ventilerend en ontworpen om je fris en droog te houden. Dankzij mesh vlakken langs de pijpen en een elastische tailleband bereik je je doelen in alle comfort.

Pluspunten

  • Nike Dri-FIT technologie voert zweet weg van de huid voor snellere verdamping, zodat je droog en comfortabel blijft.
  • De elastische tailleband met trekkoord aan de binnenkant zorgt voor een stevige pasvorm.
  • Eenvoudig aan en uit te trekken dankzij de rits op de kuiten.
  • De zijzakken met rits zijn geschikt voor de meeste telefoons.

Productgegevens

  • Geborduurd Swoosh logo op de linkerheup
  • Body/mesh: 100% polyester
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Team Red/Wit/Wit/Wit
  • Stijl: HM0761-677

Maat en pasvorm

    • Het model draagt maat S en is 1,73 m lang
    • Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
    • Volledige lengte: valt net onder de enkel
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Zo wordt het gemaakt

    • Het gerecyclede polyester dat wordt gebruikt in Nike producten begint als gerecyclede plastic flessen. De flessen worden schoongemaakt, tot vlokken versnipperd en in pellets omgezet. Van die pellets wordt nieuw garen van hoge kwaliteit gesponnen dat we in onze producten gebruiken voor optimale performance en verminderde belasting van het milieu.
    • Het recyclen van polyester leidt niet alleen tot minder restafval, maar er wordt bij dit proces ook tot 30% minder CO2 uitgestoten dan bij de productie van nieuw polyester. Nike haalt jaarlijks gemiddeld 1 miljard plastic flessen van stortplaatsen en waterwegen.

Beoordelingen (12)

4.6 sterren

  • Lightweight training pants for warm weather.

    Kayla

    Thin material, very lightweight. Comfy, I will wear these often but not to keep warm. The length is great but they run a bit large in the pelvic/hip area, a little bunchy.

  • Great

    Mrs Davis

    [This review was collected as part of a promotion.] These pants are extremely comfortable and are perfect for daily workout.

    Product gratis ontvangen of beoordeeld als onderdeel van een prijs of een weggeefactie, of in ruil voor korting.
    #productsprovidedbynike

  • Cool

    cccc

    [This review was collected as part of a promotion.] These are comfortable and cool. I highly recommend.

    Product gratis ontvangen of beoordeeld als onderdeel van een prijs of een weggeefactie, of in ruil voor korting.
    #productsprovidedbynike

Nike Academy voetbalbroek met Dri-FIT voor dames

Nike Academy

€ 44,99

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