Nike Academy voetbalbroek met Dri-FIT voor dames

Lightweight training pants for warm weather.
Kayla
Thin material, very lightweight. Comfy, I will wear these often but not to keep warm. The length is great but they run a bit large in the pelvic/hip area, a little bunchy.
Gerecyclede materialen
Dit product is gemaakt met vezels van 100% gerecycled polyester
Elke profcarrière begint met het beheersen van de basis. Maar vergis je niet, deze broek is allesbehalve basic. Hij is zweetafvoerend en ventilerend en ontworpen om je fris en droog te houden. Dankzij mesh vlakken langs de pijpen en een elastische tailleband bereik je je doelen in alle comfort.
Nike Academy
Elke profcarrière begint met het beheersen van de basis. Maar vergis je niet, deze broek is allesbehalve basic. Hij is zweetafvoerend en ventilerend en ontworpen om je fris en droog te houden. Dankzij mesh vlakken langs de pijpen en een elastische tailleband bereik je je doelen in alle comfort.
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
4.6 sterren
Lightweight training pants for warm weather.
Kayla
Thin material, very lightweight. Comfy, I will wear these often but not to keep warm. The length is great but they run a bit large in the pelvic/hip area, a little bunchy.
Great
Mrs Davis
[This review was collected as part of a promotion.] These pants are extremely comfortable and are perfect for daily workout.
Product gratis ontvangen of beoordeeld als onderdeel van een prijs of een weggeefactie, of in ruil voor korting.
#productsprovidedbynike
Cool
cccc
[This review was collected as part of a promotion.] These are comfortable and cool. I highly recommend.
Product gratis ontvangen of beoordeeld als onderdeel van een prijs of een weggeefactie, of in ruil voor korting.
#productsprovidedbynike
Nike Academy
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