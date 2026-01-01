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Nike Academy
Voetbal
€ 27,99
Scoor doelpunt na doelpunt met de innovatieve OmniSculpt technologie van de Academy voetbal. Groeven in de buitenbal zorgen ervoor dat lucht rond de bal kan circuleren voor een betere balvlucht.
- Weergegeven kleur: Zwart/Illusion Green/Off Noir/Wit
- Stijl: IQ0642-010
Nike Academy
€ 27,99
Scoor doelpunt na doelpunt met de innovatieve OmniSculpt technologie van de Academy voetbal. Groeven in de buitenbal zorgen ervoor dat lucht rond de bal kan circuleren voor een betere balvlucht.
Productgegevens
- 67% rubber/10% polyurethaan (PU)/13% polyester/10% ethyleenvinylacetaat (EVA)
- Niet wassen
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Zwart/Illusion Green/Off Noir/Wit
- Stijl: IQ0642-010
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Nike Academy
€ 27,99