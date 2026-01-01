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Nike Academy Voetbal - Zwart/Illusion Green/Off Noir/Wit

Nike Academy

Voetbal

€ 27,99
Zwart/Illusion Green/Off Noir/Wit
Wit/Bright Crimson/Anthracite/Zwart
Linen/Bright Crimson/Zwart/Zwart

Scoor doelpunt na doelpunt met de innovatieve OmniSculpt technologie van de Academy voetbal. Groeven in de buitenbal zorgen ervoor dat lucht rond de bal kan circuleren voor een betere balvlucht.


  • Weergegeven kleur: Zwart/Illusion Green/Off Noir/Wit
  • Stijl: IQ0642-010

Nike Academy

€ 27,99

Scoor doelpunt na doelpunt met de innovatieve OmniSculpt technologie van de Academy voetbal. Groeven in de buitenbal zorgen ervoor dat lucht rond de bal kan circuleren voor een betere balvlucht.

Productgegevens

  • 67% rubber/10% polyurethaan (PU)/13% polyester/10% ethyleenvinylacetaat (EVA)
  • Niet wassen
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Zwart/Illusion Green/Off Noir/Wit
  • Stijl: IQ0642-010

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

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    Nike Academy Voetbal

    Nike Academy

    € 27,99

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