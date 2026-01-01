Gerecyclede materialen
Nike Academy
Therma-FIT voetbalhandschoenen voor kids
Trotseer slecht weer met de Therma-FIT Academy handschoenen. Ze zijn gemaakt met warm materiaal dat helpt de kou buiten te houden, zodat je je op je spel kunt concentreren. De palmen met structuur bieden meer grip op de bal bij snelle vrije trappen en inworpen.
- Weergegeven kleur: Zwart/Off White/Off White
- Stijl: IQ0663-011
Nike Academy
Trotseer slecht weer met de Therma-FIT Academy handschoenen. Ze zijn gemaakt met warm materiaal dat helpt de kou buiten te houden, zodat je je op je spel kunt concentreren. De palmen met structuur bieden meer grip op de bal bij snelle vrije trappen en inworpen.
Pluspunten
- De Nike Therma-FIT technologie gebruikt je natuurlijke lichaamswarmte om je lekker warm te houden als het koud is.
- Flexibele boorden rekken mee voor een optimale pasvorm.
Productgegevens
- 68% polyester/20% nylon/9% siliconen/3% elastaan
- Met de hand wassen
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Zwart/Off White/Off White
- Stijl: IQ0663-011
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Nike Academy