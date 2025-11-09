Nike Academy Team Voetbaltas (medium, 60 liter)

Mauvaise qualité insatisfait
JordanJ243167783
Mauvaise qualité, Tissu déchiré au bout de 2 utilisations.
De Nike Academy Team sporttas heeft een stevig design dat is gemaakt om je spullen netjes op te bergen. De speciale vakken bieden ruimte voor je bal, schoenen en kleding. De tas heeft meerdere bandjes zodat je je gear comfortabel kunt dragen wanneer je onderweg bent.
Nike Academy Team
HANDIGE OPBERGMOGELIJKHEDEN VOOR ONDERWEG NAAR HET VELD EN NAAR HUIS.
De Nike Academy Team sporttas heeft een stevig design dat is gemaakt om je spullen netjes op te bergen. De speciale vakken bieden ruimte voor je bal, schoenen en kleding. De tas heeft meerdere bandjes zodat je je gear comfortabel kunt dragen wanneer je onderweg bent.
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
4.2 sterren
Mauvaise qualité insatisfait
JordanJ243167783
Mauvaise qualité, Tissu déchiré au bout de 2 utilisations.
LisaP702958956
Please bring back the red one and also more coloured for women
Bag
LouiseB506296906
Great size bag for my son for the gym & easy to carry
Nike Academy Team