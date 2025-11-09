 
afbeelding 1 van 11
Goede beoordeling
Nike Academy Team Voetbaltas (medium, 60 liter) - Midnight Navy/Zwart/Wit

Nike Academy Team

Voetbaltas (medium, 60 liter)

€ 42,99
ÉÉN MAAT

De Nike Academy Team sporttas heeft een stevig design dat is gemaakt om je spullen netjes op te bergen. De speciale vakken bieden ruimte voor je bal, schoenen en kleding. De tas heeft meerdere bandjes zodat je je gear comfortabel kunt dragen wanneer je onderweg bent.


  • Weergegeven kleur: Midnight Navy/Zwart/Wit
  • Stijl: CU8090-410

Nike Academy Team

€ 42,99

HANDIGE OPBERGMOGELIJKHEDEN VOOR ONDERWEG NAAR HET VELD EN NAAR HUIS.

De Nike Academy Team sporttas heeft een stevig design dat is gemaakt om je spullen netjes op te bergen. De speciale vakken bieden ruimte voor je bal, schoenen en kleding. De tas heeft meerdere bandjes zodat je je gear comfortabel kunt dragen wanneer je onderweg bent.

Pluspunten

  • Het hoofdvak is ruim genoeg voor je bal en nog veel meer.
  • Het nat-/droogvak met rits onderin houdt je spullen schoon en georganiseerd.
  • Met de hand- en schouderbanden kun je je gear comfortabel meenemen.
  • In de kleine zak aan de binnenkant en ritszakken aan de buitenkant kun je kleine spullen opbergen.

Productgegevens

  • 64 x 30 x 30 cm (lxbxh)
  • 60 liter
  • 100% polyester
  • Niet wassen
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Midnight Navy/Zwart/Wit
  • Stijl: CU8090-410

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (14)

4.2 sterren

  • Mauvaise qualité insatisfait

    JordanJ243167783

    Mauvaise qualité, Tissu déchiré au bout de 2 utilisations.

  • LisaP702958956

    Please bring back the red one and also more coloured for women

  • Bag

    LouiseB506296906

    Great size bag for my son for the gym & easy to carry

Nike Academy Team Voetbaltas (medium, 60 liter)

Nike Academy Team

€ 42,99

Maak de look af

Item 3 of 24