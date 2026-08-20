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Gerecyclede materialen
Nike Academy Team
Voetbalrugzak voor kids (22 liter)
€ 32,99
De Nike Academy Team rugzak geeft je ruime opbergmogelijkheden met meerdere vakken. Door de vulling op de bandjes en het achtervlak kun je je gear comfortabel meenemen.
- Weergegeven kleur: Midnight Navy/Zwart/Wit
- Stijl: DA2571-411
Nike Academy Team
€ 32,99
De Nike Academy Team rugzak geeft je ruime opbergmogelijkheden met meerdere vakken. Door de vulling op de bandjes en het achtervlak kun je je gear comfortabel meenemen.
Pluspunten
- Dankzij de vakken voor natte en droge spullen blijft je gear georganiseerd en schoon.
- Ronde schouderbanden en rugvlak zijn gewatteerd voor extra comfort.
- Mesh vak aan de zijkant is ontworpen voor een waterfles.
Productgegevens
- 46 x 31 x 13 cm (hxbxd)
- 22 liter
- 100% polyester
- Niet wassen
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Midnight Navy/Zwart/Wit
- Stijl: DA2571-411
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
Zo wordt het gemaakt
- Het gerecyclede polyester dat wordt gebruikt in Nike producten begint als gerecyclede plastic flessen. De flessen worden schoongemaakt, tot vlokken versnipperd en in pellets omgezet. Van die pellets wordt nieuw garen van hoge kwaliteit gesponnen dat we in onze producten gebruiken voor optimale performance en verminderde belasting van het milieu.
- Het recyclen van polyester leidt niet alleen tot minder restafval, maar er wordt bij dit proces ook tot 30% minder CO2 uitgestoten dan bij de productie van nieuw polyester. Nike haalt jaarlijks gemiddeld 1 miljard plastic flessen van stortplaatsen en waterwegen.
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Nike Academy Team
€ 32,99