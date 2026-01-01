Nike Academy Pro Voetbal

Nike Academy Elite
Voetbal
De Academy Elite voetbal is gemaakt met onze innovatieve OMNISculpt technologie en heeft groeven die in de buitenlaag zijn verwerkt voor een stabielere balvlucht, schot na schot. Het design met vier vlakken en kortere, gefaseerde naden zorgt voor grotere raakvlakken en een meer bolvormige vorm.
- Weergegeven kleur: Wit/Bright Crimson/Anthracite/Zwart
- Stijl: IQ0639-100
Nike Academy Elite
De Academy Elite voetbal is gemaakt met onze innovatieve OMNISculpt technologie en heeft groeven die in de buitenlaag zijn verwerkt voor een stabielere balvlucht, schot na schot. Het design met vier vlakken en kortere, gefaseerde naden zorgt voor grotere raakvlakken en een meer bolvormige vorm.
Productgegevens
- 47% rubber/34% polyurethaan (PU)/14% polyester/3% nylon/2% rayon
- Niet wassen
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Wit/Bright Crimson/Anthracite/Zwart
- Stijl: IQ0639-100
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Nike Academy Elite