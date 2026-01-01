Nike Academy Plus
Voetbal
Voor degenen die optimale balcontrole willen, kun je de volgende aanval maken met de Academy Plus bal. De bal is gemaakt met onze innovatieve OmniSculpt technologie en heeft groeven in de behuizing voor een betere balvlucht, schot na schot.
- Weergegeven kleur: Wit/Bright Crimson/Anthracite/Zwart
- Stijl: IQ0640-100
Nike Academy Plus
Voor degenen die optimale balcontrole willen, kun je de volgende aanval maken met de Academy Plus bal. De bal is gemaakt met onze innovatieve OmniSculpt technologie en heeft groeven in de behuizing voor een betere balvlucht, schot na schot.
Productgegevens
- Design met twaalf vlakken
- 60% rubber/15% polyurethaan (PU)/13% polyester/12% ethyleenvinylacetaat (EVA)
- Niet wassen
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Wit/Bright Crimson/Anthracite/Zwart
- Stijl: IQ0640-100
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Nike Academy Plus