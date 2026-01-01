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Nike Academy
Gymtas voor voetbal (18 liter)
€ 22,99
De Nike Academy gymtas heeft een licht en eenvoudig design, zodat je je trainingsgear en andere spullen snel kunt opbergen en meenemen.
- Weergegeven kleur: Zwart/Zwart/Wit
- Stijl: IO0924-010
Nike Academy
€ 22,99
De Nike Academy gymtas heeft een licht en eenvoudig design, zodat je je trainingsgear en andere spullen snel kunt opbergen en meenemen.
Voordelen
- Dankzij het kleine vak met rits kun je snel bij kleine essentials.
- De vernieuwde gecoate onderkant biedt bescherming tegen nat weer en extra stevigheid.
Productgegevens
- 50 x 36 x 5 cm (hxbxd)
- 100% polyester
- Niet wassen
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Zwart/Zwart/Wit
- Stijl: IO0924-010
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Nike Academy
€ 22,99