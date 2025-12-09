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Nike Academy Dri-FIT voetbaltrainingsbroek voor kids - Zwart/Zwart/Wit

Gerecyclede materialen

Nike Academy

Dri-FIT voetbaltrainingsbroek voor kids

€ 37,99

Dit product is gemaakt met vezels van 100% gerecycled polyester

Deze lichte broek is gemaakt om je comfortabel te houden zodat jij aan je vaardigheden kunt werken. Hij maakt gebruik van onze zweetafvoerende Dri-FIT technologie en mesh zijvlakken om je in de wedstrijd te houden zonder oververhit te raken.


  • Weergegeven kleur: Zwart/Zwart/Wit
  • Stijl: HJ3711-010

Nike Academy

€ 37,99

Deze lichte broek is gemaakt om je comfortabel te houden zodat jij aan je vaardigheden kunt werken. Hij maakt gebruik van onze zweetafvoerende Dri-FIT technologie en mesh zijvlakken om je in de wedstrijd te houden zonder oververhit te raken.

Pluspunten

  • Nike Dri-FIT technologie voert zweet weg van de huid voor snellere verdamping, zodat je droog en comfortabel blijft.
  • Dankzij een elastische tailleband met trekkoord kun je de perfecte pasvorm creëren.
  • Zijvlakken van mesh houden de boel luchtig.
  • Het bovenste deel van de pijpen is gevoerd met ventilerende mesh en het onderste deel met gladde, lichte tafzijde.

Productgegevens

  • Body/mesh: 100% polyester
  • Zijzakken met rits
  • Elastische boorden
  • Geborduurd Swoosh logo
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Zwart/Zwart/Wit
  • Stijl: HJ3711-010

Maat en pasvorm

    • Het model draagt maat M en is 1,40 m lang
    • Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
    • Volledige lengte: valt net onder de enkel
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Zo wordt het gemaakt

    • Het gerecyclede polyester dat wordt gebruikt in Nike producten begint als gerecyclede plastic flessen. De flessen worden schoongemaakt, tot vlokken versnipperd en in pellets omgezet. Van die pellets wordt nieuw garen van hoge kwaliteit gesponnen dat we in onze producten gebruiken voor optimale performance en verminderde belasting van het milieu.
    • Het recyclen van polyester leidt niet alleen tot minder restafval, maar er wordt bij dit proces ook tot 30% minder CO2 uitgestoten dan bij de productie van nieuw polyester. Nike haalt jaarlijks gemiddeld 1 miljard plastic flessen van stortplaatsen en waterwegen.

Beoordelingen (2)

3.5 sterren

  • Gaia91e7bc407df34d9a8a33d1c9cffbb06f

    questi pantaloni nn hanno il tessuto come tutti il materiale, hanno un tessuto molto più diverso infatti mio figlio nn li vuole e abbiamo fatto il reso

  • david604418342

    Le produit est conforme a la description. Le produit taille parfaitement bien. Mon fils ne transpire pas de dedans (très bien aéré). Super 👍 produit et de très bonne qualité

Nike Academy Dri-FIT voetbaltrainingsbroek voor kids

Nike Academy

€ 37,99

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