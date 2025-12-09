Nike Academy Dri-FIT voetbaltrainingsbroek voor kids

Gaia91e7bc407df34d9a8a33d1c9cffbb06f
questi pantaloni nn hanno il tessuto come tutti il materiale, hanno un tessuto molto più diverso infatti mio figlio nn li vuole e abbiamo fatto il reso
Gerecyclede materialen
Dit product is gemaakt met vezels van 100% gerecycled polyester
Deze lichte broek is gemaakt om je comfortabel te houden zodat jij aan je vaardigheden kunt werken. Hij maakt gebruik van onze zweetafvoerende Dri-FIT technologie en mesh zijvlakken om je in de wedstrijd te houden zonder oververhit te raken.
Nike Academy
Deze lichte broek is gemaakt om je comfortabel te houden zodat jij aan je vaardigheden kunt werken. Hij maakt gebruik van onze zweetafvoerende Dri-FIT technologie en mesh zijvlakken om je in de wedstrijd te houden zonder oververhit te raken.
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
3.5 sterren
Gaia91e7bc407df34d9a8a33d1c9cffbb06f
questi pantaloni nn hanno il tessuto come tutti il materiale, hanno un tessuto molto più diverso infatti mio figlio nn li vuole e abbiamo fatto il reso
david604418342
Le produit est conforme a la description. Le produit taille parfaitement bien. Mon fils ne transpire pas de dedans (très bien aéré). Super 👍 produit et de très bonne qualité
Nike Academy