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Nike Academy+ Dri-FIT voetbalshorts voor heren - Mineral Slate/Summit White/Zwart

Gerecyclede materialen

Nike Academy+

Dri-FIT voetbalshorts voor heren

29% korting
Mineral Slate/Summit White/Zwart
Hot Lava/Zwart/Zwart
Selecteer maatMaatwijzer

Dit product is gemaakt met vezels van 100% gerecycled polyester

Domineer op het veld met deze zweetafvoerende voetbalshorts. De short voelt soepel, licht en ventilerend aan en heeft mesh zijvlakken voor extra ventilatie.


  • Weergegeven kleur: Mineral Slate/Summit White/Zwart
  • Stijl: IF2551-382

Nike Academy+

29% korting

Domineer op het veld met deze zweetafvoerende voetbalshorts. De short voelt soepel, licht en ventilerend aan en heeft mesh zijvlakken voor extra ventilatie.

Productgegevens

  • Elastische tailleband met trekkoord
  • Zakken met rits
  • 100% polyester
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Mineral Slate/Summit White/Zwart
  • Stijl: IF2551-382

Maat en pasvorm

    • Het model draagt maat M en is 1,84 m lang
    • Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Zo wordt het gemaakt

    • Het gerecyclede polyester dat wordt gebruikt in Nike producten begint als gerecyclede plastic flessen. De flessen worden schoongemaakt, tot vlokken versnipperd en in pellets omgezet. Van die pellets wordt nieuw garen van hoge kwaliteit gesponnen dat we in onze producten gebruiken voor optimale performance en verminderde belasting van het milieu.
    • Het recyclen van polyester leidt niet alleen tot minder restafval, maar er wordt bij dit proces ook tot 30% minder CO2 uitgestoten dan bij de productie van nieuw polyester. Nike haalt jaarlijks gemiddeld 1 miljard plastic flessen van stortplaatsen en waterwegen.

Beoordelingen (1)

4 sterren

  • Shorts

    AngelO338935233

    I like them they are comfy and they have pockets which are great. I wore them for soccer and to go out so they can be used for both.

Nike Academy+ Dri-FIT voetbalshorts voor heren

Nike Academy+

29% korting

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