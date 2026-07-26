Nike Academy+ Dri-FIT voetbalshorts voor heren

Shorts
AngelO338935233
I like them they are comfy and they have pockets which are great. I wore them for soccer and to go out so they can be used for both.
Gerecyclede materialen
Dit product is gemaakt met vezels van 100% gerecycled polyester
Domineer op het veld met deze zweetafvoerende voetbalshorts. De short voelt soepel, licht en ventilerend aan en heeft mesh zijvlakken voor extra ventilatie.
Nike Academy+
Domineer op het veld met deze zweetafvoerende voetbalshorts. De short voelt soepel, licht en ventilerend aan en heeft mesh zijvlakken voor extra ventilatie.
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
4 sterren
Shorts
AngelO338935233
I like them they are comfy and they have pockets which are great. I wore them for soccer and to go out so they can be used for both.
Nike Academy+