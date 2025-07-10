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Nike Academy Dri-FIT geweven voetbaltrainingspak voor dames - Zwart/Wit/Wit

Gerecyclede materialen

Nike Academy

Dri-FIT geweven voetbaltrainingspak voor dames

€ 79,99
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Dit product is gemaakt met vezels van 100% gerecycled polyester

Elke profcarrière begint met het beheersen van de basis. Maar vergis je niet, dit kledingstuk is allesbehalve basic. Dit trainingspak is licht en soepel en biedt ventilatie op belangrijke plekken om je fris te houden.


  • Weergegeven kleur: Zwart/Wit/Wit
  • Stijl: HQ5113-010

Nike Academy

€ 79,99

Elke profcarrière begint met het beheersen van de basis. Maar vergis je niet, dit kledingstuk is allesbehalve basic. Dit trainingspak is licht en soepel en biedt ventilatie op belangrijke plekken om je fris te houden.

Pluspunten

  • Nike Dri-FIT technologie voert zweet weg van de huid voor snellere verdamping, zodat je droog en comfortabel blijft.
  • Het soepele geweven materiaal is licht en ventilerend.
  • In de ritszakken van de broek en het jack kun je je essentials veilig opbergen.

Productgegevens

  • Geborduurde Swoosh logo's op het jack en de broek
  • Elastische tailleband met trekkoord
  • 100% polyester
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Zwart/Wit/Wit
  • Stijl: HQ5113-010

Maat en pasvorm

    • Het model draagt maat S en is 1,70 m lang
    • Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Zo wordt het gemaakt

    • Het gerecyclede polyester dat wordt gebruikt in Nike producten begint als gerecyclede plastic flessen. De flessen worden schoongemaakt, tot vlokken versnipperd en in pellets omgezet. Van die pellets wordt nieuw garen van hoge kwaliteit gesponnen dat we in onze producten gebruiken voor optimale performance en verminderde belasting van het milieu.
    • Het recyclen van polyester leidt niet alleen tot minder restafval, maar er wordt bij dit proces ook tot 30% minder CO2 uitgestoten dan bij de productie van nieuw polyester. Nike haalt jaarlijks gemiddeld 1 miljard plastic flessen van stortplaatsen en waterwegen.

Beoordelingen (4)

4.3 sterren

  • Disappointed

    Nike User

    Top toooo small. Bottom toooo big it’s a nice outfit, nice style, color, love the material . Will be good for anyone with that body type. Sorry didn’t work for me.

  • EdithD121385311

    Beau survêtement mais j'ai dû le retourner car petit pour ma fille.

  • Mooi trainingspak!

    Agnes388209968

    Heel mooi vallend/zittend pak! Dochter is er heel blij mee!

Nike Academy Dri-FIT geweven voetbaltrainingspak voor dames

Nike Academy

€ 79,99

Maak de look af

Item 3 of 5

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