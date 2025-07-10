Nike Academy Dri-FIT geweven voetbaltrainingspak voor dames

Elke profcarrière begint met het beheersen van de basis. Maar vergis je niet, dit kledingstuk is allesbehalve basic. Dit trainingspak is licht en soepel en biedt ventilatie op belangrijke plekken om je fris te houden.

Weergegeven kleur: Zwart/Wit/Wit

Stijl: HQ5113-010