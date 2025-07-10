Nike Academy Dri-FIT geweven voetbaltrainingspak voor dames

Disappointed
Nike User
Top toooo small. Bottom toooo big it’s a nice outfit, nice style, color, love the material . Will be good for anyone with that body type. Sorry didn’t work for me.
Gerecyclede materialen
Dit product is gemaakt met vezels van 100% gerecycled polyester
Elke profcarrière begint met het beheersen van de basis. Maar vergis je niet, dit kledingstuk is allesbehalve basic. Dit trainingspak is licht en soepel en biedt ventilatie op belangrijke plekken om je fris te houden.
Nike Academy
Elke profcarrière begint met het beheersen van de basis. Maar vergis je niet, dit kledingstuk is allesbehalve basic. Dit trainingspak is licht en soepel en biedt ventilatie op belangrijke plekken om je fris te houden.
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
4.3 sterren
Disappointed
Nike User
Top toooo small. Bottom toooo big it’s a nice outfit, nice style, color, love the material . Will be good for anyone with that body type. Sorry didn’t work for me.
EdithD121385311
Beau survêtement mais j'ai dû le retourner car petit pour ma fille.
Mooi trainingspak!
Agnes388209968
Heel mooi vallend/zittend pak! Dochter is er heel blij mee!
Nike Academy
Scoor de gear die je wilt om je eigen look samen te stellen.
Gemaakt om jouw eigen seizoensstijl een sportieve look te geven.