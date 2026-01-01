Gerecyclede materialen
Nike Academy 'Alexia Putellas'
Dri-FIT voetbaltop voor meisjes
Dit product is gemaakt met vezels van 100% gerecycled polyester
Alexia Putellas creëert ruimte met creatieve, snelle wendingen en leidt haar team regelmatig naar de overwinningen. Deze Academy top is licht en ventilerend en maakt gebruik van zweetafvoerende technologie, zodat je kunt bewegen en spelen als Alexia zonder onnodig te zweten.
- Weergegeven kleur: Pure Platinum/Sea Coral/Zwart
- Stijl: IO5797-043
Nike Academy 'Alexia Putellas'
Alexia Putellas creëert ruimte met creatieve, snelle wendingen en leidt haar team regelmatig naar de overwinningen. Deze Academy top is licht en ventilerend en maakt gebruik van zweetafvoerende technologie, zodat je kunt bewegen en spelen als Alexia zonder onnodig te zweten.
Voordelen
- De vlakken in de zijnaden zorgen voor extra ventilatie om je koel te houden.
- Nike Dri-FIT technologie voert zweet weg van de huid voor snellere verdamping, zodat je droog en comfortabel blijft.
Productgegevens
- Body: 100% polyester. Mesh: 100% polyester.
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Pure Platinum/Sea Coral/Zwart
- Stijl: IO5797-043
Maat en pasvorm
- Het model draagt maat S en is 1,44 m lang
- Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
Zo wordt het gemaakt
- Het gerecyclede polyester dat wordt gebruikt in Nike producten begint als gerecyclede plastic flessen. De flessen worden schoongemaakt, tot vlokken versnipperd en in pellets omgezet. Van die pellets wordt nieuw garen van hoge kwaliteit gesponnen dat we in onze producten gebruiken voor optimale performance en verminderde belasting van het milieu.
- Het recyclen van polyester leidt niet alleen tot minder restafval, maar er wordt bij dit proces ook tot 30% minder CO2 uitgestoten dan bij de productie van nieuw polyester. Nike haalt jaarlijks gemiddeld 1 miljard plastic flessen van stortplaatsen en waterwegen.
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Nike Academy 'Alexia Putellas'