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Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT UV broek voor heren - Zwart/Zwart/Dark Smoke Grey

Gerecyclede materialen

Nike 24.7 PerfectStretch

Dri-FIT UV-broek voor heren

€ 139,99
Selecteer maatMaatwijzer

Dit product is gemaakt van materiaal met meer dan 50% gerecyclede polyestervezels

Ons PerfectStretch materiaal rekt in vier richtingen, heeft een strakke look en is gemaakt voor langdurig comfort. Deze klassieke broek maakt het helemaal waar, met twee plooien over de hele lengte voor een ruim gevoel en een lusje om hem gemakkelijk op te hangen.


  • Weergegeven kleur: Zwart/Zwart/Dark Smoke Grey
  • Stijl: IF2123-010

Nike 24.7 PerfectStretch

€ 139,99

Ons PerfectStretch materiaal rekt in vier richtingen, heeft een strakke look en is gemaakt voor langdurig comfort. Deze klassieke broek maakt het helemaal waar, met twee plooien over de hele lengte voor een ruim gevoel en een lusje om hem gemakkelijk op te hangen.

Zweetafvoerende technologie

Nike Dri-FIT technologie voert zweet weg van de huid voor snellere verdamping, zodat je droog en comfortabel blijft.

Veilige opbergruimte

In de verborgen ritszak in de rechterzak passen de meeste telefoons. Een steekzak van mesh aan de linkerkant kan worden gebruikt om kleine essentials op te bergen. Alle zakken zijn aan de binnenkant vastgestikt om verschuiven gedurende de dag te voorkomen.

Meer pluspunten

  • De elastische tailleband en riemlussen zorgen voor een stevige pasvorm.
  • De rechterachterzak heeft een ritssluiting.
  • Dit product biedt bescherming tegen uv-A- en uv-B-straling op plaatsen die door het kledingstuk worden bedekt. Gebruik van goede zonnebrandcrème wordt aangeraden om blootgestelde huid te beschermen.

Productgegevens

  • Kenmerkend ophanglusje op de linkerkant van de naad van de tailleband
  • Rits aan de voorkant met haaksluiting
  • Body: 100% polyester. Zakken: 86% polyester/14% elastaan.
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Zwart/Zwart/Dark Smoke Grey
  • Stijl: IF2123-010

Maat en pasvorm

    • Het model draagt maat M en is 1,83 m lang
    • Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
    • Volledige lengte: valt net onder de enkel
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Zo wordt het gemaakt

    • Het gerecyclede polyester dat wordt gebruikt in Nike producten begint als gerecyclede plastic flessen. De flessen worden schoongemaakt, tot vlokken versnipperd en in pellets omgezet. Van die pellets wordt nieuw garen van hoge kwaliteit gesponnen dat we in onze producten gebruiken voor optimale performance en verminderde belasting van het milieu.
    • Het recyclen van polyester leidt niet alleen tot minder restafval, maar er wordt bij dit proces ook tot 30% minder CO2 uitgestoten dan bij de productie van nieuw polyester. Nike haalt jaarlijks gemiddeld 1 miljard plastic flessen van stortplaatsen en waterwegen.

Beoordelingen (1)

5 sterren

  • Great look and fit!

    BrianB636343972

    My wife and daughter complimented me so fast when I tried them on I purchased another pair in a different color…..

Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT UV broek voor heren

Nike 24.7 PerfectStretch

€ 139,99

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