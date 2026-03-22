Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT UV broek voor heren

Great look and fit!
BrianB636343972
My wife and daughter complimented me so fast when I tried them on I purchased another pair in a different color…..
Gerecyclede materialen
Dit product is gemaakt van materiaal met meer dan 50% gerecyclede polyestervezels
Ons PerfectStretch materiaal rekt in vier richtingen, heeft een strakke look en is gemaakt voor langdurig comfort. Deze klassieke broek maakt het helemaal waar, met twee plooien over de hele lengte voor een ruim gevoel en een lusje om hem gemakkelijk op te hangen.
Nike 24.7 PerfectStretch
Ons PerfectStretch materiaal rekt in vier richtingen, heeft een strakke look en is gemaakt voor langdurig comfort. Deze klassieke broek maakt het helemaal waar, met twee plooien over de hele lengte voor een ruim gevoel en een lusje om hem gemakkelijk op te hangen.
Nike Dri-FIT technologie voert zweet weg van de huid voor snellere verdamping, zodat je droog en comfortabel blijft.
In de verborgen ritszak in de rechterzak passen de meeste telefoons. Een steekzak van mesh aan de linkerkant kan worden gebruikt om kleine essentials op te bergen. Alle zakken zijn aan de binnenkant vastgestikt om verschuiven gedurende de dag te voorkomen.
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
5 sterren
Great look and fit!
BrianB636343972
My wife and daughter complimented me so fast when I tried them on I purchased another pair in a different color…..
Nike 24.7 PerfectStretch