Gerecyclede materialen
Nike 24.7 PerfectStretch
Dri-FIT rok met uv-bescherming, hoge taille en plooien
Vind je rust met Nike 24.7. Deze zweetafvoerende rok is gemaakt voor bewust herstel en je dagelijkse voorbereiding en biedt bewegingsvrijheid. Hij is gemaakt met ons lichte en nauwsluitende PerfectStretch materiaal voor een klassieke look die is gemaakt voor een actieve levensstijl.
- Weergegeven kleur: Zwart/Dark Smoke Grey
- Stijl: IR8705-010
Nike 24.7 PerfectStretch
Vind je rust met Nike 24.7. Deze zweetafvoerende rok is gemaakt voor bewust herstel en je dagelijkse voorbereiding en biedt bewegingsvrijheid. Hij is gemaakt met ons lichte en nauwsluitende PerfectStretch materiaal voor een klassieke look die is gemaakt voor een actieve levensstijl.
Optimaliseer je herstel
Bij Nike 24.7 draait alles om comfort. Deze op performance geïnspireerde essentials zijn gemaakt om je vóór en na je training te ondersteunen, zodat je alles uit elk moment kunt halen.
Blijf droog
De Nike Dri-FIT-technologie werkt zweetafvoerend en zorgt voor snellere verdamping, zodat je droog en comfortabel blijft.
Meer pluspunten
- Dit product biedt UVA- en UVB-bescherming tegen de zon, maar alleen op plaatsen die door het kledingstuk worden bedekt. Gebruik een goede zonnebrandcrème om blootgestelde huid te beschermen.
- Ons PerfectStretch-materiaal is licht, rekt in vier richtingen en is gemaakt om je de hele dag bij te houden.
- De elastische tailleband plooit op de rug voor dynamische stretch.
Productgegevens
- Zijzakken
- Kenmerkende ophanglus
- 83% polyester/17% elastaan
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Zwart/Dark Smoke Grey
- Stijl: IR8705-010
Maat en pasvorm
- Het model draagt maat S en is 1,75 m lang
- Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
Beoordelingen (0)
Beoordelingen (0)
Geen beoordelingen
Geef je mening. Schrijf als eerste een review voor de Nike 24.7 PerfectStretch.
Nike 24.7 PerfectStretch