Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT chinobroek met ruimvallende pasvorm voor heren

Confort !
AtuuPanamá
Très confortable, il serait bien d’en faire avec d’autres couleurs !
Gerecyclede materialen
Dit product is gemaakt van materiaal met meer dan 50% gerecyclede polyestervezels
Ons PerfectStretch materiaal rekt in vier richtingen, heeft een strakke look en is gemaakt voor langdurig comfort. Deze chino met ruimvallende pasvorm maakt er optimaal gebruik van met veel opbergruimte en een ophanglusje om hem gemakkelijk op te hangen.
Nike 24.7 PerfectStretch
Ons PerfectStretch materiaal rekt in vier richtingen, heeft een strakke look en is gemaakt voor langdurig comfort. Deze chino met ruimvallende pasvorm maakt er optimaal gebruik van met veel opbergruimte en een ophanglusje om hem gemakkelijk op te hangen.
Nike Dri-FIT technologie voert zweet weg van de huid voor snellere verdamping, zodat je droog en comfortabel blijft.
In de verborgen ritszak in de rechterzak passen de meeste telefoons. Een steekzak van mesh aan de linkerkant kan worden gebruikt om kleine essentials op te bergen. Alle zakken zijn aan de binnenkant vastgestikt om verschuiven gedurende de dag te voorkomen.
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
5 sterren
Confort !
AtuuPanamá
Très confortable, il serait bien d’en faire avec d’autres couleurs !
Best pants ever
MikaK958862596
Very comfy and a great fit. The look is clean, stylish and very versatile. I can even use these at work as a personal trainer, even going to a deep squat with these feels good. Definitely one of the best pants I’ve come across ever. Well done Nike!
My favorite pants right now
nicolassega
Ultra comfy, in my opinion a super nice fit and overall great quality. I am happy this colorway came out.
Nike 24.7 PerfectStretch