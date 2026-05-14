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Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT chinobroek met ruimvallende pasvorm voor heren - Zwart/Dark Smoke Grey

Gerecyclede materialen

Nike 24.7 PerfectStretch

Dri-FIT chinobroek met ruimvallende pasvorm voor heren

€ 119,99
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Dit product is gemaakt van materiaal met meer dan 50% gerecyclede polyestervezels

Ons PerfectStretch materiaal rekt in vier richtingen, heeft een strakke look en is gemaakt voor langdurig comfort. Deze chino met ruimvallende pasvorm maakt er optimaal gebruik van met veel opbergruimte en een ophanglusje om hem gemakkelijk op te hangen.


  • Weergegeven kleur: Zwart/Dark Smoke Grey
  • Stijl: HQ6941-010

Nike 24.7 PerfectStretch

€ 119,99

Ons PerfectStretch materiaal rekt in vier richtingen, heeft een strakke look en is gemaakt voor langdurig comfort. Deze chino met ruimvallende pasvorm maakt er optimaal gebruik van met veel opbergruimte en een ophanglusje om hem gemakkelijk op te hangen.

Zweetafvoerende technologie

Nike Dri-FIT technologie voert zweet weg van de huid voor snellere verdamping, zodat je droog en comfortabel blijft.

Design met zes zakken

In de verborgen ritszak in de rechterzak passen de meeste telefoons. Een steekzak van mesh aan de linkerkant kan worden gebruikt om kleine essentials op te bergen. Alle zakken zijn aan de binnenkant vastgestikt om verschuiven gedurende de dag te voorkomen.

Meer pluspunten

  • De elastische tailleband en riemlussen zorgen voor een stevige pasvorm.
  • De achterzakken hebben een ritssluiting.
  • Dit product biedt bescherming tegen uv-A- en uv-B-straling op plaatsen die door het kledingstuk worden bedekt. Gebruik van goede zonnebrandcrème wordt aangeraden om blootgestelde huid te beschermen.

Productgegevens

  • Kenmerkend ophanglusje op de linkerkant van de naad van de tailleband
  • Gelijmde riemlussen
  • Rits aan de voorkant met haaksluiting
  • Body: 100% polyester. Zakken: 86% polyester/14% elastaan
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Zwart/Dark Smoke Grey
  • Stijl: HQ6941-010

Maat en pasvorm

    • Ruimvallende pasvorm: met een fijne, ruimvallende pasvorm
    • Volledige lengte: valt net onder de enkel
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Zo wordt het gemaakt

    • Het gerecyclede polyester dat wordt gebruikt in Nike producten begint als gerecyclede plastic flessen. De flessen worden schoongemaakt, tot vlokken versnipperd en in pellets omgezet. Van die pellets wordt nieuw garen van hoge kwaliteit gesponnen dat we in onze producten gebruiken voor optimale performance en verminderde belasting van het milieu.
    • Het recyclen van polyester leidt niet alleen tot minder restafval, maar er wordt bij dit proces ook tot 30% minder CO2 uitgestoten dan bij de productie van nieuw polyester. Nike haalt jaarlijks gemiddeld 1 miljard plastic flessen van stortplaatsen en waterwegen.

Beoordelingen (4)

5 sterren

  • Confort !

    AtuuPanamá

    Très confortable, il serait bien d’en faire avec d’autres couleurs !

  • Best pants ever

    MikaK958862596

    Very comfy and a great fit. The look is clean, stylish and very versatile. I can even use these at work as a personal trainer, even going to a deep squat with these feels good. Definitely one of the best pants I’ve come across ever. Well done Nike!

  • My favorite pants right now

    nicolassega

    Ultra comfy, in my opinion a super nice fit and overall great quality. I am happy this colorway came out.

Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT chinobroek met ruimvallende pasvorm voor heren

Nike 24.7 PerfectStretch

€ 119,99

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