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Goede beoordeling
Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT aansluitende chinobroek voor heren - Zwart/Zwart/Dark Smoke Grey

Gerecyclede materialen

Nike 24.7 PerfectStretch

Dri-FIT aansluitende chinobroek voor heren

€ 119,99
Zwart/Zwart/Dark Smoke Grey
Desert Khaki/Sail/Khaki
Obsidian/Zwart/Dark Obsidian
Selecteer maatMaatwijzer

Dit product is gemaakt van materiaal met meer dan 50% gerecyclede polyestervezels

Ons PerfectStretch materiaal rekt in vier richtingen, heeft een strakke look en is gemaakt voor langdurig comfort. Deze getailleerde chino maakt er optimaal gebruik van met veel opbergruimte en een ophanglusje om hem gemakkelijk op te hangen.


  • Weergegeven kleur: Zwart/Zwart/Dark Smoke Grey
  • Stijl: HQ6918-010

Nike 24.7 PerfectStretch

€ 119,99

Ons PerfectStretch materiaal rekt in vier richtingen, heeft een strakke look en is gemaakt voor langdurig comfort. Deze getailleerde chino maakt er optimaal gebruik van met veel opbergruimte en een ophanglusje om hem gemakkelijk op te hangen.

Zweetafvoerende technologie

Nike Dri-FIT technologie voert zweet weg van de huid voor snellere verdamping, zodat je droog en comfortabel blijft.

Design met zes zakken

Een verborgen ritszak in de rechterzak is groot genoeg voor de meeste telefoons. Een steekzak van mesh aan de linkerkant kan worden gebruikt voor kleine essentials. Alle zakken zijn aan de binnenkant vastgestikt om verschuiven gedurende de dag te voorkomen.

Meer pluspunten

  • De elastische tailleband en riemlussen zorgen voor een stevige pasvorm.
  • Dit product biedt bescherming tegen uv-A- en uv-B-straling op plaatsen die door het kledingstuk worden bedekt. Gebruik van goede zonnebrandcrème wordt aangeraden om blootgestelde huid te beschermen.

Productgegevens

  • Kenmerkend ophanglusje op de linkerkant van de naad van de tailleband
  • Gelijmde riemlussen
  • Rits aan de voorkant met haaksluiting
  • Body: 100% polyester. Binnenzakken: 86% polyester/14% elastaan.
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Zwart/Zwart/Dark Smoke Grey
  • Stijl: HQ6918-010

Maat en pasvorm

    • Het model draagt maat 32/34 en is 1,85 m lang
    • Het Big & Tall model draagt maat 42/32 en is 1,80 m lang
    • Aansluitende pasvorm: strak en op maat
    • Volledige lengte: valt net onder de enkel
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Zo wordt het gemaakt

    • Het gerecyclede polyester dat wordt gebruikt in Nike producten begint als gerecyclede plastic flessen. De flessen worden schoongemaakt, tot vlokken versnipperd en in pellets omgezet. Van die pellets wordt nieuw garen van hoge kwaliteit gesponnen dat we in onze producten gebruiken voor optimale performance en verminderde belasting van het milieu.
    • Het recyclen van polyester leidt niet alleen tot minder restafval, maar er wordt bij dit proces ook tot 30% minder CO2 uitgestoten dan bij de productie van nieuw polyester. Nike haalt jaarlijks gemiddeld 1 miljard plastic flessen van stortplaatsen en waterwegen.

Beoordelingen (26)

4.6 sterren

  • Thank you Nike!!

    OmarA990654971

    Replaced all my pants to these. They’re great on every level. Great job!

  • Perfect golf pants

    Amazon1234

    [This review was collected as part of a promotion.] Perfect for everyday wear and to golf in. Love the various color options.

    Product gratis ontvangen of beoordeeld als onderdeel van een prijs of een weggeefactie, of in ruil voor korting.
    #productsprovidedbynike

  • Great pants

    NJP24

    [This review was collected as part of a promotion.] Comfortable, my son wears them without complaining!

    Product gratis ontvangen of beoordeeld als onderdeel van een prijs of een weggeefactie, of in ruil voor korting.
    #productsprovidedbynike

Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT aansluitende chinobroek voor heren

Nike 24.7 PerfectStretch

€ 119,99

Maak de look af

Item 3 of 64

Voor een comfortabel gevoel, de hele dag lang

Een nieuwe collectie met verfijnde looks en een luxueus gevoel.

"Doe dat waar je van houdt in comfort. Altijd en overal."

Ishod Wair, 24.7 skateboarder

PerfectStretch

PerfectStretch is een speciaal materiaal met stretch in vier richtingen voor eindeloos comfort en een subtiele stijl.

Gepolijste look

Vertrouw op stijlvolle looks met stretchmateriaal dat in vier richtingen rekt.