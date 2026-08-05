Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT aansluitende chinobroek voor heren

Thank you Nike!!
OmarA990654971
Replaced all my pants to these. They’re great on every level. Great job!
Gerecyclede materialen
Dit product is gemaakt van materiaal met meer dan 50% gerecyclede polyestervezels
Ons PerfectStretch materiaal rekt in vier richtingen, heeft een strakke look en is gemaakt voor langdurig comfort. Deze getailleerde chino maakt er optimaal gebruik van met veel opbergruimte en een ophanglusje om hem gemakkelijk op te hangen.
Nike 24.7 PerfectStretch
Ons PerfectStretch materiaal rekt in vier richtingen, heeft een strakke look en is gemaakt voor langdurig comfort. Deze getailleerde chino maakt er optimaal gebruik van met veel opbergruimte en een ophanglusje om hem gemakkelijk op te hangen.
Nike Dri-FIT technologie voert zweet weg van de huid voor snellere verdamping, zodat je droog en comfortabel blijft.
Een verborgen ritszak in de rechterzak is groot genoeg voor de meeste telefoons. Een steekzak van mesh aan de linkerkant kan worden gebruikt voor kleine essentials. Alle zakken zijn aan de binnenkant vastgestikt om verschuiven gedurende de dag te voorkomen.
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
4.6 sterren
Thank you Nike!!
OmarA990654971
Replaced all my pants to these. They’re great on every level. Great job!
Perfect golf pants
Amazon1234
[This review was collected as part of a promotion.] Perfect for everyday wear and to golf in. Love the various color options.
Product gratis ontvangen of beoordeeld als onderdeel van een prijs of een weggeefactie, of in ruil voor korting.
#productsprovidedbynike
Great pants
NJP24
[This review was collected as part of a promotion.] Comfortable, my son wears them without complaining!
Product gratis ontvangen of beoordeeld als onderdeel van een prijs of een weggeefactie, of in ruil voor korting.
#productsprovidedbynike
Nike 24.7 PerfectStretch
Een nieuwe collectie met verfijnde looks en een luxueus gevoel.
Ishod Wair, 24.7 skateboarder
PerfectStretch is een speciaal materiaal met stretch in vier richtingen voor eindeloos comfort en een subtiele stijl.
Vertrouw op stijlvolle looks met stretchmateriaal dat in vier richtingen rekt.