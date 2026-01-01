triangle, start, resume, beginVideo
 
afbeelding 1 van 12
Nike 24.7 ImpossiblySoft Light Dri-FIT heren-T-shirt met korte mouwen - Zwart/Zwart/Dark Smoke Grey

Nike 24.7 ImpossiblySoft Light

Dri-FIT T-shirt met korte mouwen voor heren

€ 69,99
Zwart/Zwart/Dark Smoke Grey
Cucumber Calm/Sail/Illusion Green
Light Orewood Brown/Sail/Light Iron Ore
Selecteer maatMaatwijzer

Vind je rust met Nike 24.7. Dit zweetafvoerende T-shirt is gemaakt voor bewust herstel en je dagelijkse voorbereiding. Het voelt licht aan en heeft een vloeiende pasvorm dankzij ons ImpossiblySoft Light materiaal.


  • Weergegeven kleur: Zwart/Zwart/Dark Smoke Grey
  • Stijl: IQ8273-010

Nike 24.7 ImpossiblySoft Light

€ 69,99

Vind je rust met Nike 24.7. Dit zweetafvoerende T-shirt is gemaakt voor bewust herstel en je dagelijkse voorbereiding. Het voelt licht aan en heeft een vloeiende pasvorm dankzij ons ImpossiblySoft Light materiaal.

Pluspunten

  • Nike 24.7 is gemaakt om je vóór en na je training te ondersteunen met op performance geïnspireerde essentials die je in staat stellen alles uit elk moment te halen.
  • Nike Dri-FIT technologie voert zweet weg van de huid voor snellere verdamping, zodat je droog en comfortabel blijft.
  • Ons ImpossiblySoft Light materiaal is gemaakt van een luchtige jersey knit en biedt een verfijnde zachtheid en een vloeiende pasvorm.

Productgegevens

  • Kenmerkende ophanglus
  • 79% modal/21% polyester
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Zwart/Zwart/Dark Smoke Grey
  • Stijl: IQ8273-010

Maat en pasvorm

    • Het model draagt maat M en is 1,85 m lang
    • Het Big & Tall model draagt maat 3XL en is 1,96 m lang
    • Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (0)

Geen beoordelingen

Geef je mening. Schrijf als eerste een review voor de Nike 24.7 ImpossiblySoft Light.

    Nike 24.7 ImpossiblySoft Light Dri-FIT heren-T-shirt met korte mouwen

    Nike 24.7 ImpossiblySoft Light

    € 69,99

    Maak de look af

    Item 3 of 4