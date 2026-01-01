Nike 24.7 ImpossiblySoft Light Dri-FIT heren-T-shirt met korte mouwen

Nike 24.7 ImpossiblySoft Light
Dri-FIT T-shirt met korte mouwen voor heren
Vind je rust met Nike 24.7. Dit zweetafvoerende T-shirt is gemaakt voor bewust herstel en je dagelijkse voorbereiding. Het voelt licht aan en heeft een vloeiende pasvorm dankzij ons ImpossiblySoft Light materiaal.
- Weergegeven kleur: Zwart/Zwart/Dark Smoke Grey
- Stijl: IQ8273-010
Nike 24.7 ImpossiblySoft Light
Vind je rust met Nike 24.7. Dit zweetafvoerende T-shirt is gemaakt voor bewust herstel en je dagelijkse voorbereiding. Het voelt licht aan en heeft een vloeiende pasvorm dankzij ons ImpossiblySoft Light materiaal.
Pluspunten
- Nike 24.7 is gemaakt om je vóór en na je training te ondersteunen met op performance geïnspireerde essentials die je in staat stellen alles uit elk moment te halen.
- Nike Dri-FIT technologie voert zweet weg van de huid voor snellere verdamping, zodat je droog en comfortabel blijft.
- Ons ImpossiblySoft Light materiaal is gemaakt van een luchtige jersey knit en biedt een verfijnde zachtheid en een vloeiende pasvorm.
Productgegevens
- Kenmerkende ophanglus
- 79% modal/21% polyester
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Zwart/Zwart/Dark Smoke Grey
- Stijl: IQ8273-010
Maat en pasvorm
- Het model draagt maat M en is 1,85 m lang
- Het Big & Tall model draagt maat 3XL en is 1,96 m lang
- Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Nike 24.7 ImpossiblySoft Light